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Haberler Gündem 1996 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi? 1996 girişliler EYT ile nasıl emekli olacak?

EYT Meclis'ten geçti! 1996 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı

EYT düzenlemesi 28 tarihi itibarıyla Meclis'ten geçti. EYT detaylarına ilişkin sorgulamalar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Gözler "1996 girişli kadın ve erkek ne zaman emekli olacak?" sorusuna çevrildi. Tablo yıllara göre 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar prim gün sayısı barındırıyor. İşte 1996 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı...

Giriş: 01.03.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
1996 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi? 1996 girişliler EYT ile nasıl emekli olacak?
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EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartını yerine getirmeleri durumunda emekli olabilecekler.

1996 GİRİŞLİ ERKEK VE KADIN İÇİN EYT'DE PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 1996'da işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte yanıtı...

24 Mayıs 1996 - 23 Mayıs 1997 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 900 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

24 Mayıs 1997 - 23 Kasım 1998 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 900 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

İŞTE KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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