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Haberler Merak Edilenler 1990 girişli kadın EYT ne zaman emekli olur ve prim gün sayısı kaç? 1988 girişli erkek EYT'li ne zaman emekli olur, prim gün sayısı kaç?

1990 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı

2,5 milyondan fazla vatandaşımızı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Söz konusu durumdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız ise yıl ve prim gün sayısına ilişkin aramalar yapıyor. Tablo yıllara göre 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar prim gün sayısı içeriyor. İşte 1990 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı...

Giriş: 30.01.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
1990 girişli kadın EYT ne zaman emekli olur ve prim gün sayısı kaç? 1988 girişli erkek EYT'li ne zaman emekli olur, prim gün sayısı kaç?
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EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 24 Mayıs 1990 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1990 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...

90 GİRİŞLİ KADIN VE 88 GİRİŞLİ ERKEK İÇİN PRİM GÜN SAYSI

  • 24 Mayıs 1990 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 450 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

  • 24 Mayıs 1988 - 23 Kasım 1989 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için ise 5 bin 450 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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