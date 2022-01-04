Togg'un geliştirdiği yerli elektrikli otomobillerin ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilenmesine sayılı saatler kala, şirketin sedan modelinin son tasarımı ortaya çıktı.
Togg'un patent başvurusunda bulunduğu tasarımlara ulaşan Hollandalı yayın organı Autoweek, sedan modelin yeni tasarımını okuyucuları ile paylaştı.
Autoweek'teki habere göre, Togg, patent başvuru görüntüleri ortaya çıkan sedan modeli C-SUV ile birlikte CES 2022'de tanıtacak.
Öte yandan, gün içinde Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer verilen ve merak uyandıran otomobilde de, Autoweek'in ortaya çıkardığı sedan modelden izler fark ediliyor.
Sedan modelin sızdırılan görüntülerindeki ön farları ve LED aydınlatmaların kullanıldığı ön panjuru, TOGG'un yaptığı paylaşımda da net bir şekilde görülebiliyor.
Ayrıca, sedan modelin 2019 yılındaki lansmanda sergilenen tasarımdan uzaklaşarak, otomotiv sektöründe trend haline gelen liftback karoser tipine geçiş yaptığı da görülüyor.
Sızdırılan görüntülerde, aracın önünde Togg'un logosunun kullanılması ve bagaj kapağında ise Togg yazısına yer verilmesi dikkat çekiyor.
Autoweek'in haberinde, görüntüleri sızdırılan sedan modelin 2019'daki prototipten tamamen farklı yeni bir konsept olduğu belirtiliyor.
Görüntüleri sızdırılan araçta, jantların 2019'da sergilen prototipten değişmeden alındığı fark ediliyor. 2 aracın tavan tasarımın da farklılaştığı görülüyor.
(Togg'un 2019'da sergilediği sedan model böyle görünüyordu)
Görüntüleri sızdırılan elektrikli sedandaki siyah tavanda, güneş ışığını elektriğe dönüştürmeye yarayan solar panellere yer verilmiş gibi görünüyor. Bu tasarımın detayları ise aracın resmi tanıtımında ortaya çıkacaktır.
SUV'DAN 18 AY SONRA GELECEK
Geçtiğimiz hafta Togg'un Gemlik fabrikasında açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, elektrikli C-SUV modelin 2023'ün ilk çeyreğinde, sedan modelin ise C-SUV 'dan 18 ay sora yollara çıkacağını bildirmişti.
Togg CEO'su Karakaş, Togg'un da Türkiye'deki şarj altyapısı kurulum çalışmalarına destek vermesi yönünde karar aldıklarını belirterek, "Hızlı şarj altyapısının oluşmasına katkıda bulunmak için şirket kurduk. Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık. Şarj altyapısı gereksinimleri konusunda çalışmalar tüm paydaşların görüşleri alınarak tamamlandı" bilgilerini paylaşmıştı.
Togg, önümüzdeki yıllarda sedan ve C-SUV haricinde, B-SUV, hatchback, MPV ve hafif ticari gibi farklı gövde seçeneklerine sahip elektrikli otomobiller de üretmeyi hedefliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!