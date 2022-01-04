Togg'un geliştirdiği yerli elektrikli otomobillerin ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilenmesine sayılı saatler kala, şirketin sedan modelinin son tasarımı ortaya çıktı.

Togg'un patent başvurusunda bulunduğu tasarımlara ulaşan Hollandalı yayın organı Autoweek, sedan modelin yeni tasarımını okuyucuları ile paylaştı.

Autoweek'teki habere göre, Togg, patent başvuru görüntüleri ortaya çıkan sedan modeli C-SUV ile birlikte CES 2022'de tanıtacak.

Öte yandan, gün içinde Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer verilen ve merak uyandıran otomobilde de, Autoweek'in ortaya çıkardığı sedan modelden izler fark ediliyor.

Sedan modelin sızdırılan görüntülerindeki ön farları ve LED aydınlatmaların kullanıldığı ön panjuru, TOGG'un yaptığı paylaşımda da net bir şekilde görülebiliyor.

Ayrıca, sedan modelin 2019 yılındaki lansmanda sergilenen tasarımdan uzaklaşarak, otomotiv sektöründe trend haline gelen liftback karoser tipine geçiş yaptığı da görülüyor.

Sızdırılan görüntülerde, aracın önünde Togg'un logosunun kullanılması ve bagaj kapağında ise Togg yazısına yer verilmesi dikkat çekiyor.

Autoweek'in haberinde, görüntüleri sızdırılan sedan modelin 2019'daki prototipten tamamen farklı yeni bir konsept olduğu belirtiliyor.

Görüntüleri sızdırılan araçta, jantların 2019'da sergilen prototipten değişmeden alındığı fark ediliyor. 2 aracın tavan tasarımın da farklılaştığı görülüyor.

(Togg'un 2019'da sergilediği sedan model böyle görünüyordu)

Görüntüleri sızdırılan elektrikli sedandaki siyah tavanda, güneş ışığını elektriğe dönüştürmeye yarayan solar panellere yer verilmiş gibi görünüyor. Bu tasarımın detayları ise aracın resmi tanıtımında ortaya çıkacaktır.

SUV'DAN 18 AY SONRA GELECEK

Geçtiğimiz hafta Togg'un Gemlik fabrikasında açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, elektrikli C-SUV modelin 2023'ün ilk çeyreğinde, sedan modelin ise C-SUV 'dan 18 ay sora yollara çıkacağını bildirmişti.

Togg CEO'su Karakaş, Togg'un da Türkiye'deki şarj altyapısı kurulum çalışmalarına destek vermesi yönünde karar aldıklarını belirterek, "Hızlı şarj altyapısının oluşmasına katkıda bulunmak için şirket kurduk. Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık. Şarj altyapısı gereksinimleri konusunda çalışmalar tüm paydaşların görüşleri alınarak tamamlandı" bilgilerini paylaşmıştı.

Togg, önümüzdeki yıllarda sedan ve C-SUV haricinde, B-SUV, hatchback, MPV ve hafif ticari gibi farklı gövde seçeneklerine sahip elektrikli otomobiller de üretmeyi hedefliyor.