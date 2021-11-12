TOGG yeni modeli duyurdu

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TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nda (IAEC) yaptığı açıklamada C-SUV modelinden sonra, C segment sedanla ilgili çalışmaların başladığını belirtti

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen, otomotiv mühendisliği alanında en yeni teknolojilerin ve gelişmelerin mercek altına alındığı Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC) bu yıl altıncı kez düzenleniyor. Organizasyonda bu yıl 'Otomotiv’deki Ezber Bozan Dönüşüm' konusunu ele alıyor.

IAEC 2021’de bu yıl 'Otomotiv’de Dönüşüm', 'Alternatif Yakıt Teknolojileri', 'Dijital ürün Geliştirme ve Üretim Teknolojileri' , 'AB Yeşil Mutabakatı Etkileri' 'Nitelikli İş Gücü' ve 'Veri Yönetimi' konularına yer veriliyor.

İLK MODEL C-SUV

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022’de üretimine başlayacağı, C-SUV modelinin ön gösterim versiyonunu 27 Aralık 2019’da tanıtmıştı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen “Yeniliğe Yolculuk” buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterilmişti.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık." dedi

Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda şirketin B-Suv ve MPV gibi farklı gövde seçeneklerini üreteceğini de bildirmişti.

C-Suv, C-Sedan'dan sonra C-Hatchback, B-Suv ve C-Mpv gibi farklı gövde tiplerinin de önümüzdeki yıllarda üretilmesi bekleniyor

TOGG'un ürün gamının 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

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