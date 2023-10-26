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Koç Holding ile Stellantis’in eşit hissedar olduğu Tofaş, 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Tofaş'ın 1 Ocak-30 Eylül döneminde net dönem kârı 12 milyar 465 milyon TL olarak raporda yer aldı.

Şirketin geçen yılın aynı döneminde açıkladığı net kâr ise 5 milyar 64 milyon TL seviyesindeydi.

Rakamlar, Tofaş'ın net kârında 1 yıl içinde yüzde 146 artış meydana geldiğini gösteriyor.

Tofaş’ın yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği yatırımların toplamı da 829 milyon TL

seviyesinde açıklandı.

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YURTİÇİ SATIŞLAR YURTDIŞI SATIŞLARI 4'E KATLADI

Tofaş'ın bu dönemdeki gelirleri ise yüzde 63 artışla 68 milyar 767 milyon TL'ye yükseldi.

Şirketin yurtiçi satış gelirleri 53 milyar 76 milyon TL, yurtdışı satış gelirleri ise 13 milyar 809 milyon TL olarak açıklandı.

Bu yıl yurtiçi satış gelirleri yurtdışı satış gelirlerini dörde katlayan Tofaş, geçen yılın aynı döneminde ise aynı seviyede yurtiçi ve yurtdışı satış geliri elde etmişti.

Finansal rapora göre, Tofaş'ın 1 Ocak-30 Eylül 2022 dönemindeki yurtiçi satış gelirleri 21 milyar 80 milyon TL, yurtdışı satış gelirleri ise 20 milyar 237 milyon TL'ydi.

DOBLO GİTTİ ÜRETİM AZALDI

Üretim rakamlarını da paylaşan Tofaş, Doblo'nun üretiminin İspanya'ya kayması sebebiyle toplam üretim adedinde düşüş yaşadı.

Şirketin 30 Eylül 2023 itibariyle toplam üretimi yüzde 6.5 azalarak 174 bin 398 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 186 bin 513 adetti.

Yılbaşından itibaren Egea modelinin tüm gövde seçeneklerinden 126 bin 308 adet üreten Tofaş, Doblo'dan 9 bin 885 bin adet, Fiorino'dan ise 38 bin 205 adet üretti.

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2022'nin aynı döneminde ise Egea'nın tüm gövde seçeneklerinden 96 bin 685 adet üreten Tofaş, Doblo'dan 57 bin 851, Fiorino'dan ise 31 bin 977 adet üretmişti.

Tofaş, 2000 yılından beri ürettiği Fiat Doblo modelini, geçen yıl Stellantis'in İspanya'daki fabrikasına kaptırmıştı.

Böylece, yeni Doblo Stellantis'in diğer markaları Peugeot, Opel ve Citroen'i aynı segmentteki modelleri ile platform ve teknoloji kardeşi oldu. Yerli Doblo'nun üretimi ise bu yılın yaz aylarında son buldu.

YENİ MODELLER İÇİN 5 AY İÇİNDE İMZA ATILACAK

Tofaş ve Stellantis arasında geçtiğimiz aylarda varılan anlaşma kapsamında ise, 2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine ve gerekli yatırımlara başlanmasına karar verildi.

Dolayısı ile, önümüzdeki yıllarda Tofaş'ın Bursa fabrikasında Doblo'dan doğan boşluk yeni ticari modeller ile dolması bekleniyor.

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Şirketten yapılan açıklamada, Tofaş tarafından üretilecek tüm araçlar için Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari esasların ana unsurları üzerinde mutabık kalındığı, konuya ilişkin detaylı

sözleşme çalışmalarına başlandığı aktarıldı.

Mevcut ortaklık sözleşmesinin ve mevcut üretim sözleşme tadillerinin üç ay içinde, ithalat ve dağıtım sözleşmelerinin ise kapanış tarihine kadar, "K0" modeline ilişkin sözleşmenin ise beş ay içinde imzalanmasının hedeflendiği de belirtildi.

EGEA ÜRETİMİ 2025 SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Tofaş'ın finansal raporunda, grubun geleceğine ilişkin kararlara da yer verildi.

Yurt dışında Tipo Türkiye'de ise Egea olarak adlandırılan modelin üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, "Tipo/Egea modelinin Tofaş tarafından Türkiye'de satışı ve ihracatı için üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden üretim hattının faydalı ömrü aynı tarihe kadar uzatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

KUR RİSKİNİ STELLANTİS ÜSTLENECEK

Öte yandan, Tofaş'ın finansal raporunda kur riskine dikkat çekilerek, araçların üretimi için kullanılan kredi ile ilgili döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan oluşabilecek riskin Stellantis Grup tarafından üstlenildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar ve yükümlülükler alım satım taahhütleriyle beraber grubun kur riskine maruz kalmasına neden olmaktadır. Üretim anlaşmaları gereğince Egea, Doblo ve Mini Cargo model araç için alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri Stellantis Grup, tarafından yapılacak alımlar vasıtası ile garanti altına alınmıştır. Dolayısıyla araçların üretimi için kullanılan kredi ile ilgili maruz kalabileceği döviz kurundaki ve faiz oranındaki dalgalanmalardan oluşabilecek risk, Stellantis Grup tarafından üstlenilmiştir" denildi.