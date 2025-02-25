Günümüzde genç olmak daha mı zor?
Bugün ergen olmak, 20 yıl öncesiyle karşılaştırdığınızda, daha mı zor, daha mı kolay?
Bugünkü sorumuz şu: Günümüzde genç olmak geçmiş kuşaklarla kıyaslandığında daha mı zor?
Özellikle teknoloji ile ilişkiler söz konusu olduğunda, ABD'li gençlerin ve ebeveynlerin tutumlarını ve deneyimlerini incelemek konusunda köklü bir geçmişe sahip PEW Araştırma Merkezi bu soruyu 1453 ebeveyne ve gence sormuş: 20 yıl öncesiyle karşılaştırdığınızda, bugün ergen olmak daha mı zor, daha mı kolay?
Ebeveynlere göre daha zor
Bu sorunun cevabının "kolay" olması gerekirdi. Öyle ya zaman ilerledi, teknoloji hayatımıza bir sürü yenilik ve kolaylık getirdi. Bu yenilikler zamanımızı daha verimli kullanmaya, daha konforlu yaşamaya, bilgiye hemen erişebilmemize yaradı. Ama her şeyin fazlası zarar demiş atalarımız. Demokritos, çok şeye sahip olma isteği, var olanları da mahveder derken modern tıbbın kurucularından Paracelsus, ilacı zehirden ayıran dozudur diye özetlemiş konuyu.
Araştırmanın sonucuna göre hem ebeveynler hem de gençler günümüzde genç olmanın daha zor olduğunu söylemiş. Gerçi bunu söyleyen ebeveynlerin oranı gençlere kıyasla çok daha yüksek çıkmış. Biz ihtiyarlar neden günümüzde ergen olmanın daha zor olduğunu düşünüyoruz?
Benim içimdeki araştırma şirketi günümüz şartlarında ebeveyn olmanın çok daha zor olduğunu söylüyor. Yazacaklarımı videoya dönüştürmüşler, yazının sonuna bırakıyorum.
Geçmişle kıyaslandığında günümüzde genç olmak...
Araştırmaya göre ebeveynlerin %69'u, gençlerin %44'ü daha zor olduğunu söylemiş. Ebeveynlerin %15'i, gençlerin %12'si daha kolay olduğunu söylemiş. Ebeveynlerin %13'ü, gençlerin %15'i bence aynı zorlukta demiş. Ebeveynlerin %4'ü, gençlerin %29'u kararsız kalmış.
Grafiğe dökecek olursak çıkan sonuç bu...
Ama neden?
Araştırmaya katılanlardan neden böyle düşündüklerini kendi kelimeleriyle açıklamaları istenmiş.
"Genç olmak zor" diyen ebeveynler en çok sosyal medyayı suçluyor.
Bugünlerde gençlerin durumu hakkında büyük tartışmalar yaşanıyor, araştırmalar yapılıyor ve teknolojinin gençlerin üzerindeki zararlı etkisi genellikle bu konuşmaların merkezinde yer alıyor. Bu endişeleri elbette yapılan araştırmaya katılan ebeveynler de taşıyor. Çoğunluk teknolojiyi, özellikle de sosyal medyayı gençlerin hayatını daha da zorlaştırmakla suçluyor.
Bazıları ise gençlerin sosyal medya platformlarında yaşayabileceği olumsuz deneyimleri gündeme getiriyor; örneğin belirli bir şekilde davranma veya görüntüleri konusunda baskı hissetmeleri gibi. Ebeveynler ayrıca gençlerin sürekli çevrimiçi olmalarının dezavantajlarından da rahatsız.
Listede teknolojiye atıfta bulunmayan nedenler de var. Günümüzde genç olmanın daha zor olduğunu düşünen ebeveynlerin %16'sı bunun nedenini, gençler üzerindeki aşırı baskıya ve yüksek beklentiye bağlıyor. Benzer bir oran (%15), ister siyasi meseleler isterse ahlak ve değerlerdeki değişimler nedeniyle olsun, ülke veya dünya kötü yönde değiştiği için gençlerin hayatının daha zor olduğunu söylüyor.
Zor diyen ebeveynler kendi kelimeleriyle nasıl açıklamalar yapmış?
40'lı yaşlarda bir baba: Sosyal medya toplum için, özellikle de gençler için tam bir bela. Gençler oradaki baskıdan kaçamıyor. Kendileri dışında herkesin mükemmel olduğunu hissetmelerine neden olan görüntü ve içerik bombardımanına tutuluyorlar. Bu da özgüvenlerini kaybetmelerine ve aşırı stres yüklenmelerine neden oluyor.
40'lı yaşlarda bir anne: Çocuklara ne düşünecekleri ve nasıl hissedecekleri sosyal medya üzerinden söyleniyor.
30'lu yaşlarda bir anne: Gençler hep çevrimiçi. Bu da olumlu ya da olumsuz sunulan her şeyle karşılaşacakları anlamına geliyor. Ne yazık ki olumsuz olanlar, örneğin siber zorbalık, çocuğa büyük zararlar verebiliyor.
40'lı yaşlarda bir baba: Teknoloji insanların iletişim kurma şeklini değiştirdi. Çocukların nasıl yalnız olduklarını görebiliyorum.
50'li yaşlarda bir anne: Sporda ve akademik alanda rekabet daha güçlü ve çıta daha yüksek. Sosyal faaliyetler için de her şey daha abartılı. Hiçbir şey eskisi kadar basit değil.
50'li yaşlarda bir anne: Artık değerleri, ilkeleri, iyi gelenekleri ve iyi davranışları aşılamak daha zor, çünkü bazı okullarda ve kamuya açık yerlerde birçok kötü alışkanlık görüldüğü halde önlem alınmıyor.
Günümüzde gençler ellerinin altında akıllı telefonlar, video oyunları, yapay zeka gibi sonsuz gibi duran teknoloji seçeneğine sahip. ABD'de 13-17 yaş arası gençlerin ebeveynlerinin %15'i bugün genç olmanın 20 yıl öncesine göre daha kolay olduğunu söylerken, bunun sebebini de %47lik bir oran ile teknolojiye bağlıyor. Günümüzde genç olmanın daha kolay olduğunu söyleyen ebeveynlerin %18'i bunun sebebinin geçmişe kıyasla gençler üzerinde daha az baskı ve beklenti olmasından kaynaklandığını düşünüyor.
Kolay diyen ebeveynler neler söylemiş?
50'li yaşlarda bir anne: İnternet toksik olabilse de aynı zamanda bağlantı, öğrenme ve katılım için pek çok yol açıyor.
40'lı yaşlarında bir baba: Ben gençken akıllı telefonlarımız yoktu. Günümüzde gençler tüm cevapları avuçlarının içinde tutuyor.
30'lu yaşlarında bir baba: Teknoloji katlanarak gelişti, tüm dünyaya erişim parmaklarımızın ucunda.
40'lı yaşlarında bir baba: Günümüz gençlerine daha fazla hoşgörü gösteriliyor; kendilerini neredeyse hiçbir şeyden sorumlu görmüyorlar.
30'lu yaşlarında bir anne: Ben gençken her yere bir sürü kitap taşımak zorundaydım, oysa kızım yanında sadece dizüstü bilgisayarını taşıyor. Okuldaki internet erişimi sayesinde araştırmalarını kolayca tamamlayabiliyor.
Gençlerin çoğu sosyal medya kullanıyor ve bazıları bunu neredeyse kesintisiz yapıyor. Ancak sosyal medyayı, hayatlarının 20 yıl öncesine göre daha zor olmasının bir nedeni olarak da görüyorlar. Gençler, özellikle teknolojiden bahsetmeyen birkaç neden sayıyor; en önemlisi, üzerlerinde artan baskı ve beklentiler. Günümüzde gençlerin hayatının daha zor olduğunu söyleyenlerin %31'i bunun nedeninin bu baskılar ve beklentiler olduğunu belirtiyor.
Genç kız: Sosyal medya çocuklara ne yapmaları ve söylemeleri gerektiğini söylüyor. Eğer buna uymazsanız aptal gibi hissediyorsunuz ve dışlanıyorsunuz.
Genç kız: Sosyal medya ebeveynlerimin gençliklerinde yoktu ve bugün olduğu gibi uyum sağlamak için bir şeyler yapmak zorunda değillerdi.
Genç kız: Telefonum dikkatimi çok dağıtıyor. Benim için hiçbir şey ifade etmeyen şeylere bakmak çok zamanımı alıyor.
Genç çocuk: Yetişkinler bizden çok şey bekliyor. Aynı anda hem iyi notlar almamız, hem ders dışı aktivitelere katılmamız, hem sosyal bir hayatımızın olması, hem de yarı zamanlı çalışmamız bekleniyor.
Gençlerin %12'si hobilerini sürdürmelerine, yaratıcılıklarını ifade etmelerine veya becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan teknolojinin hayatlarını daha iyi hale getirdiğini düşünüyor. Günümüzde gençlerin hayatının daha kolay olduğunu söyleyen gençlerin %14'ü internetten, %12'si ise telefonlardan bahsediyor. Sadece %3'ü sosyal medya diyor.
Peki aynı zorlukta diyenler neden böyle diyor?
Her iki grup da günümüzde genç olmanın geçmişe göre daha zor olduğu konusunda çoğunlukla hemfikir. Zor olmasının sebebi olarak sosyal medyadan ve baskılardan bahsediyorlar ancak farklı oranlarda... Günümüzde genç olmanın daha zor olduğunu söyleyenler arasında ebeveynlerin %65'i bunun bir şekilde teknolojiden kaynaklandığını düşünüyor. Bu oran gençler arasında %39'a düşüyor. Günümüzde gençlerin hayatının daha zor olduğunu söyleyenler arasında, ebeveynlerin %16'sına kıyasla gençlerin %31'i baskı ve beklentileri neden olarak gösteriyor.