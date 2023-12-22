Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
Afyonkarahisar'da, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin ailesinden 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren 25 yaşındaki Mert Muharrem Taşkın, savcılık ifadesinde karşı tarafın tahrikleri sonucu olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Taşkın, eşiyle konuşmaya gittiğini, eşinin ailesinin minibüsünün camlarına vurarak kendisini tahrik ettiğini ve bu anları da cep telefonuyla kayda aldıklarını öne sürdü
Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'nde, 20 Aralık'ta Mert Muharrem Taşkın (25), boşanma aşamasındaki eşi Havva Nur Şenol Taşkın (24) ile eşinin ailesinden Adem Şenol (45), Cemile Şenol (43) ve Emine Tanış'ı (66) av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.
SAKLANDIĞI BARAKADA YAKALANMIŞTI
AA'da yer alan habere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
"MİNİBÜSLE KONUŞMAYA GİTTİM" İDDİASI
Mert Muharrem Taşkın'ın, olayla ilgili savcılıktaki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hava Nur Şenol Taşkın ile konuşmak için minibüsüyle Çayırbağ beldesindeki eve gittiğini söyledi.
"MİNİBÜSÜN CAMLARINA VURUP TAHRİK ETTİLER"
Burada çıkan tartışmanın cep telefonuyla kayıt altına alınması ve minibüsünün camlarına vurulması üzerine tahrik olduğunu öne süren Mert Muharrem Taşkın, araçtaki av tüfeğiyle olayı gerçekleştirdiğini dile getirdi.
BOŞANMA DURUŞMASI 21 ŞUBAT
Öte yandan, çift arasındaki boşanma duruşmasının 21 Şubat'a ertelendiği öğrenildi.