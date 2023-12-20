Afyonkarahisar'da dehşet: bir aileyi yok etti! Eski eş katliamında 4 ölü!

Afyonkarahisar'da dehşet: bir aileyi yok etti! Eski eş katliamında 4 ölü!

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Afyonkarahisar merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur mahallesinde, olay dün saat: 23.00 sıralarında meydana geldi.

3 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol´un beldede bulunan baba evine giden M.M.T., çocuğunu görmek istedi.

'POMPALI' İLE YAYLIM ATEŞİ AÇTI Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T., evin bahçe girişinde eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış´a pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

10 KEZ TETİĞE BASTI M.M.T., aile üyelerine yaklaşık 10 el ateş ederek kaçtı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri nedeniyle çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

4 KİŞİ HASTANE YAŞAMINI YİTİRDİ İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi hayatını kaybetti.

KATİL ESKİ EŞ ARANIYOR Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada 10 adet boş kartuş bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi M.M.T.´nin yakalanması için çalışma başlattı.

TV PROGRAMINA DA KATILMIŞLAR Boşanan çiftin, çocuk velayetinden dolayı televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.

VALİDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.