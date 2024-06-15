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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaren Kurt ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!

        Zonguldak'ta, ailesi ile birlikte denize giren 7 yaşındaki Yaren Kurt, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yaren, kurtarılamadı. Bu yıl ilkokul 1'inci sınıftan mezun olan küçük çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 07:54 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:16
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        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
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        Zonguldak'ta olay, önceki gün Ereğli Alaplı yolundaki kayalıklar mevkiinde meydana geldi. Yaren Kurt (7), ailesi ile birlikte denize gitti. Serinlemek için denize giren Yaren, boğulma tehlikesi geçirdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre küçük çocuk, denizden çıkarılıp, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Talihsiz Yaren, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

        Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işleminin ardından çocuğun cansız bedeni, Kepez Mahallesi’ndeki Mahmut Paşa Camii’ne getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Yaren Kurt gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

        İLKOKUL 1'İNCİ SINIFI BİTİRMİŞTİ

        Yaren Kurt'un ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaren'in, bu yıl ilkokul 1’inci sınıftan mezun olduğu öğrenildi.

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