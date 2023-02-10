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Mutluluk fotoğraflarda kaldı! Astsubay, eşi ve ikiz çocukları da aramızdan ayrıldı

Asrın felaketinden yürekleri dağlayan haberler gelmeye devam ediyor. Depremde büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da Mercan ailesi de aramızdan ayrıldı. Kentte Astsubay Mustafa Mercan, eşi Nilhan ve ikiz bebekleri Mehmet Ali ile Duru yaşamını yitirdi

Giriş: 10.02.2023 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hatay'da yaşayan Mercan ailesinin tüm üyeleri depremde hayatını kaybetti
Astsubay, eşi ve ikiz çocukları da aramızdan ayrıldı!
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DHA

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikiz bebekleri Mehmet Ali (3) ile Duru (3) yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Hatay'da da binlerce bina yıkıldı.

Hem yurt içinden hem yurt dışından bölgeye gelen ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ile eşi Nilhan Mercan ve ikiz bebekleri, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Enkazda yapılan çalışmalarda, ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Mercan ailesi için yarın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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