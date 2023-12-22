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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama! - Eskişehir haberleri

        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!

        Eskişehir merkezli 14 şehirde, çocukların istismar edildiği çok sayıda müstehcen görüntüyü satan ve satın alanlara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:16
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        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
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        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki K.B.'nin, çocukların istismar edildiği müstehcen görüntüleri sattığını tespit etti.

        ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre bir süre izlenen K.B.'nin evine baskın yapıldı. Aramalarda el konulan dijital materyallerin incelemesinde, çocukların istismar edildiği çok sayıda müstehcen görüntü olduğu tespit edildi.

        24 KİŞİ GÖRÜNTÜLERİ SATIN ALMIŞ

        Polis ekiplerinin incelemesinde şüpheli K.B.'nin müstehcen görüntüleri internetten sattığı belirlendi. K.B.'nin banka hesaplarında yapılan araştırmada ise 24 kişinin görüntüleri satın alıp şüpheliye para transferi yaptığı anlaşıldı.

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        TÜM ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan operasyonlarda Eskişehir'in yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bolu, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin ve Nevşehir'de 24 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

        19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 19'u tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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        #Eskişehir
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