Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı işgücü istatistiklerine göre, istihdam, işgücü, işsizlik verilerinde pandemi etkisinin yoğun yaşandığı geçen yılın aynı ayına oranla olumlu gelişme olduğu görülüyor. Fakat pandemi öncesi 2019 yılı ile karşılaştırıldığında çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. İşgücü verilerinde geçen yıla göre kaydedilen nispi düzelmenin büyük ölçüde baz etkisinden kaynaklandığı gözleniyor.

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2019 yılı haziran ayına göre bu yıl haziran ayında 2 milyon 233 bin kişi artarak 61 milyon 426 binden 63 milyon 659 bine yükseldi. Buna karşılık, işgücü 538 bin azalarak 32 milyon 522 binden 31 milyon 984 bin kişiye geriledi. Daha da çarpıcı olan şu: 2019 yılına göre çalışma çağındaki nüfus 2.2 milyon kişi artmasına karşın istihdam edilenlerin sayısındaki artış 514 binde kaldı. 2019 yılında 28 milyon 72 bin kişi olan istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 586 bin oldu.

İşsiz sayısı 2019 yılına göre 1 milyon 51 bin kişi azalarak 4 milyon 450 binden 3 milyon 399 bin kişiye geriledi.

İşsiz sayısının azalması iki yıllık dönemde çalışma çağına yeni giren nüfustan daha fazlasının işgücüne dahil olmayanlar kervanına katılmasından kaynaklandı. İşgücüne dahil olmayanların sayısı 2 milyon 771 bin kişi artarak 28 milyon 904 binden 31 milyon 675 bin kişiye yükseldi. Oysa işgücüne katılmayanların sayısı geçen yılın aynı ayına göre 310 bin kişi azaldı.

Bu gelişmeler sonucu işgücüne katılma oranı 2.7 puan azalarak yüzde 52.9’dan yüzde 50.2 ye; istihdam oranı da 0.8 puan azalarak yüzde 45.7’den 44.9’a düştü.

KADINLAR İSTİHDAMDAN ÇEKİLİYOR

İşgücüne katılmamanın kadınlarda çok yüksek olması dikkat çekti. İki yıllık dönemde çalışma çağındaki erkek nüfusta 1 milyon 161 bin kişilik artışa karşın işgücüne dahil olmayanların sayısı 1 milyon 250 bin kişi arttı. Buna karşılık, aynı dönemde çalışma çağındaki kadın nüfusta 1 milyon 72 bin kişilik artış olurken işgücüne dahil olmayan kadınların sayısındaki artış 1 milyon 521 bine ulaştı. Kadın işgücü 2019’da 10 milyon 653 bin iken 449 bin azalarak 10 milyon 204 bine, istihdam edilen kadın sayısı da 173 bin kişi azalarak 8 milyon 934 binden 8 milyon 761 bin kişiye geriledi. İşgücüne dahil olmayan kadınların sayısı 20 milyon 422 binden 21 milyon 943 bine çıktı.

Erkek işgücü iki yıllık dönemde 89 bin kişi azalarak 21 milyon 869 binden 21 milyon 780 bine gerilerken, istihdam edilen erkek sayısı 686 bin kişi artarak 19 milyon 138 binden 19 milyon 824 bine yükseldi. İşgücüne dahil olmayan erkeklerin sayısı 8 milyon 482 binden 9 milyon 732 bine yükseldi.

Haziran ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde istihdamda 2 milyon 105 bin kişilik artış kaydedildi. İstihdamdaki erkek sayısı 1 milyon 564 bin kişi artarken, istihdam edilen kadın sayısındaki artış 540 binde kaldı. İstihdamdaki her 4 kişilik artışın sadece 1’i kadınlardan oluştu.

İki yıl öncesine göre neler oldu? 2019 2020 2021 Yıllık değişim İki yıllık değişim TOPLAM 15 + yaştaki nüfus 61.426 62.525 63.659 1.134 2.233 İşgücü 32.522 30.541 31.984 1.443 -538 İstihdam edilenler 28.072 26.481 28.586 2.105 514 İşsiz 4.450 4.059 3.399 -660 -1.051 İşgücüne dahil olmayan nüfus 28.904 31.985 31.675 -310 2.771 İşgücüne katılma oranı 52,9 49 50,2 1,4 -2,7 İstihdam oranı 45,7 42,4 44,9 2,5 -0,8 İşsizlik oranı 13,7 13,3 10,6 -2,7 -3,1 ERKEK 15 + yaştaki nüfus 30.351 30.926 31.512 586 1.161 İşgücü 21.869 20.832 21.780 948 -89 İstihdam edilenler 19.138 18.260 19.824 1.564 686 İşsiz 2.731 2.572 1.956 -616 -775 İşgücüne dahil olmayan nüfus 8.482 10.094 9.732 -362 1.250 İşgücüne katılma oranı 72,1 67,4 89,1 21,7 17,0 İstihdam oranı 63,1 59,0 62,9 3,9 -0,2 İşsizlik oranı 12,5 12,3 9,0 -3,3 -3,5 KADIN 15 + yaştaki nüfus 31.075 31.599 32.147 548 1.072 İşgücü 10.653 9.709 10.204 495 -449 İstihdam edilenler 8.934 8.221 8.761 540 -173 İşsiz 1.719 1.487 1.443 -44 -276 İşgücüne dahil olmayan nüfus 20.422 21.890 21.943 53 1.521 İşgücüne katılma oranı 34,3 30,7 31,7 1,0 -2,6 İstihdam oranı 28,7 26,0 27,3 1,3 -1,4 İşsizlik oranı 16,1 15,3 14,1 -1,2 -2,0

İSTİHDAMI SANAYİ SIRTLADI

2019 yılına göre toplam istihdam 514 bin kişi arttı. Buna karşılık, iki yıllık dönemde istihdam tarımda 143 bin, hizmetler sektöründe de 216 bin kişi azaldı. Sanayi sektöründe 576 bin, inşaat sektöründe de 298 bin kişi arttı. İnşaat sektöründe istihdam her ne kadar 2019’a göre artsa da hala 2014 yılının bile altında seyrediyor.

2019 yılında toplam istihdamın yüzde 57.1’ini oluşturan 15 milyon 799 bin kişinin bulunduğu hizmetler sektörünün payı bu yıl yüzde 54.4’e, istihdam edilenlerin sayısı ise 15 milyon 583 bine geriledi.

İki yıl öncekine göre tablo böyle olmakla birlikte geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında tüm sektörlerde istihdamın arttığı görülüyor.

Sektörler itibarıyla istihdamda iki yılda neler oldu? 2019 2020 2021 Yıllık değişim İki yıllık değişim Toplam 28.072 26.481 28.586 2.105 514 Tarım 5.064 4.815 4.921 106 -143 Sanayi 5.663 5.421 6.239 818 576 İnşaat 1.546 1.586 1.844 258 298 Hizmetler 15.799 14.659 15.583 924 -216

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 2019’UN 3.3 PUAN ÜZERİNDE

Geniş tanımlı işsizliği ifade eden atıl işgücü oranı geçen yıla göre 3.3 puan azalmasına karşın 2019 yılına göre 3.3 puan arttı. 2019’da yüzde 19.1 olan atıl işgücü oranı 2020’de yüzde 25.7, 2021’de ise yüzde 22.4 oldu.

Tarım dışı işsizlikte ise olumlu bir seyir yaşandı. 2019’da yüzde 16.0 olan tarım dışı işsizlik oranı 2020’de yüzde 15.5, 2021’de ise yüzde 12.3 oldu. Aynı dönemde toplam işsizlik sırasıyla yüzde 13.7, yüzde 13.3 ve yüzde 10.6 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik nereden nereye geldi? 2019 2020 2021 İşsizlik oranı 13,7 13,3 10,6 Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizler oranı 14,6 17 14,6 İşsizler ve potansiyel işgücü oranı 18,2 22,4 18,8 Atıl işgücü oranı 19,1 25,7 22,4 Tarım dışı işsizlik oranı 16 15,5 12,3