Ece Ayhan, babasının mal müdürlüğü göreviyle bulunduğu Datça'da, 1931'de ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 1959'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Ece Ayhan, aynı yıl İstanbul maiyet memurluğunda başladığı stajını ve kaymakamlık kursunu tamamladı.
1962'de Deniz Hafize Hanım ile evlenen Ece Ayhan, Gürün'de kaymakamlığa başladı.
1962 -1963 arasında Sivas'ın Gürün ve Çorum'un Alaca ilçelerinde, 1965 -1966 arasında Denizli'nin Çardak ilçesinde, kaymakamlık ve belediye başkanlığı yaptı. Hakkında açılan bir soruşturmadan dolayı, 1966'da kaymakamlık görevine son verildi.
Memuriyetin son bulmasıyla büyük maddi krize giren Ece Ayhan, 'Nefes alabildiğim tek şehir' olarak nitelediği İstanbul'a yerleşerek birçok yayın evinde ve deride yöneticilik, editörlük, yazarlık ve redaktörlük yaptı.
Tarihsel sıralama itibariyle İkinci Yeni Akımı'na Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever'den sonra katılan Ece Ayhan, yazdığı şiirlerle kendine İkinci Yeni Akımı'nın ustaları arasında hatırı sayılır bir yer açtı. Daha ilk kitabıyla birlikte kendine ait bir şiir dili kurdu.
Ece Ayhan, 12 Temmuz 2002'de 71 yaşındayken hayatını kaybetti.
KİTAPLARI
* Kınar Hanım'ın Denizleri (1959)
* Bakışsız Bir Kedi Kara (1965)
* Ortodoksluklar (1968)
* Devlet ve Tabiat (1973)
* Yort Savul (Toplu Şiirler, 1977)
* Zambaklı Padişah (1981)
* Çok Eski Adıyladır (1982)
* Çanakkaleli Melâhat'a İki El Mektup ya da Özel Bir Fuhuş Tarihi (1991)
* Sivil Şiirler (1993)
* Son Şiirler (1993)
* Bütün Yort Savul'lar! (1994)
* Bütün Yort Savul'lar! (1999)
AÇIK ATLAS
Hayattan ders veriyor diye öğretmenleri kızdıran
Tuzu bir bulmuş çocukları saklamadan güldüren dünyaya
Su kaçırmaz bir eşeğin sesine açıktır penceresi
Bir sınıfın, batı son dersinde, kuşluk vakti
Meşeler yapraklanınca bir tuhaf olurlar işte
Koparılmış kürt çiçekleri, hatırlayarak amcalarını
Azınlıkta oldukları bir okulda bile, sorarlar soru
Neden feriklerin ve eşeklerin memeleri vardır?
En arka sırada çift dikişliler, sınavda en öne
İntihara ve denizde nasıl boğulmaya çalışırlar
Yalnız Orta Doğu'da el altında satılan bir atlas
Kim demiş on sekiz yaşından küçükler okuyamaz
Bakıldı ki kum saati, ters çevrilmiş, çıt, usul İsa asi olmuş
İkinci karnede babası yarısını silahıyla dışarda bırakıp
Öyle öğretildiği için saygılı, sınıfa giren parmak çocuğun
Boş yerine, girilmeyen bir dersin denizi, gelip oturmuş
Açık kalmış atlası, deniz taşmıştır, darılmasın Fırat ama
Hayatın orta öğretmeni sustu, dondu gülmeleri çocukların
Bir cenaze töreninde daha ölümlü karşılamaya götürüleceğiz
Efendiler! Eşekler susabilirler
Ne yani çocuklar hiç gülmeyecekler mi?
CUMARTESİ: Sezai Karakoç
'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ
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