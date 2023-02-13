Diyarbakır'da çadır kentte su ve altyapı çalışmaları başladı

AA

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi, çadır kentte içme suyu ve altyapı çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, AFAD koordinasyonunda yapılan çadır kent için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler alanda lavabo ve su ihtiyaçlarının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yürütüyor.

Çadır kentte vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için wc, duşluk, çamaşırhane ve sosyal alan bulunacak. Çadır kentte depremden zarar gören vatandaşların kullanımına hazır olması için tüm ekipler çalışmalarına devam ediyor.