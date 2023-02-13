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Son dakika haberi Yıkılan binanın şantiye şefi ve fenni mümessili gözaltına alındı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı

Giriş: 13.02.2023 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yıkılan binanın şantiye şefi ve fenni mümessili gözaltına alındı!
AA

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı´nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremde yıkılan binalarla ilgili açılan soruşturmalar kapsamında, Emre Apartmanı´nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kararın ardından Tosun´un yakalanması için çalışma başlatıldı. Ümraniye´de olduğu tespit edilen Tosun, Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tosun, sağlık raporu alındıktan sonra Gaziantep´e gönderildi.

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