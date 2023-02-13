DHA'da yer alan habere göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremde yıkılan binalarla ilgili açılan soruşturmalar kapsamında, Emre Apartmanı´nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kararın ardından Tosun´un yakalanması için çalışma başlatıldı. Ümraniye´de olduğu tespit edilen Tosun, Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tosun, sağlık raporu alındıktan sonra Gaziantep´e gönderildi.