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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin çevresinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Deprem bölgesindeki ise hava parçalı bulutlu olurken hava sıcaklıkları düşük seyredecek.

Giriş: 13.02.2023 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler - Hava durumu
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Yalova, Niğde, Kayseri, Sivas, Düzce, Tokat, Samsun, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kars'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE’NİN DOĞUSU İLE ARTVİN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

Yağışların, bu gece saatlerine kadar Rize’nin iç ve doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) ve yer yer yoğun olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu

ADANA °C, 14°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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