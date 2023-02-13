Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Yalova, Niğde, Kayseri, Sivas, Düzce, Tokat, Samsun, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kars'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.