Kurtarma çalışmaları sürüyor! 2 kentte 9 umut!

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.
ANNE VE 2 ÇOCUK OLDUĞU BELİRTİLDİ
Son olarak depremin 174. saatinde Kahramanmaraş'ta; Aydın Apartmanı'nın enkazında anne, kızı ve bir bebek ile temas kurulduğu öğrenildi.
YER TESPİTİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR
Arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Enkazdaki anne ve 2 çocuğun yer tespiti yapılmaya çalışılıyor.
308 ENKAZDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR
MALATYA'DA 6 CAN UMUDU
Malatya'da da, Hayat Sitesi'nde, 6 kişinin olduğu ve termal cihazlarla ısı alındığı öğrenildi.
Öte yandan 308 enkazda ekiplerin bir mucize umuduyla çalışma yaptığı öğrenildi.