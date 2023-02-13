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Haberler Gündem Son dakika deprem haberleri: Depremin 174. saatinde Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni sesler duyuldu

Kurtarma çalışmaları sürüyor! 2 kentte 9 umut!

Yüreklerimizi kavuran Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından, arama kurtarma çalışmalarında 7 gün geride kalırken depremin 174'üncü saatinde Kahramanmaraş'taki Aydın Apartmanı'nda anne, kızı ve bir bebek ile temas kurulduğu öğrenildi. Ekipler apartmana yan binadan girerken 3 kişinin yer tespiti yapılıyor. Öte yandan Malatya'da da, Hayat Sitesi'nde, 6 kişinin olduğu ve termal cihazlarla ısı alındığı öğrenildi

Giriş: 13.02.2023 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: Depremin 174. saatinde Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni sesler duyuldu
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

ANNE VE 2 ÇOCUK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Son olarak depremin 174. saatinde Kahramanmaraş'ta; Aydın Apartmanı'nın enkazında anne, kızı ve bir bebek ile temas kurulduğu öğrenildi.

YER TESPİTİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR

Arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Enkazdaki anne ve 2 çocuğun yer tespiti yapılmaya çalışılıyor.

308 ENKAZDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

MALATYA'DA 6 CAN UMUDU

Malatya'da da, Hayat Sitesi'nde, 6 kişinin olduğu ve termal cihazlarla ısı alındığı öğrenildi.

Öte yandan 308 enkazda ekiplerin bir mucize umuduyla çalışma yaptığı öğrenildi.

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