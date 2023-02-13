Kurtarma çalışmaları sürüyor! 2 kentte 9 umut!

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Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

ANNE VE 2 ÇOCUK OLDUĞU BELİRTİLDİ Son olarak depremin 174. saatinde Kahramanmaraş'ta; Aydın Apartmanı'nın enkazında anne, kızı ve bir bebek ile temas kurulduğu öğrenildi.

YER TESPİTİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR Arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Enkazdaki anne ve 2 çocuğun yer tespiti yapılmaya çalışılıyor.

308 ENKAZDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR MALATYA'DA 6 CAN UMUDU Malatya'da da, Hayat Sitesi'nde, 6 kişinin olduğu ve termal cihazlarla ısı alındığı öğrenildi. Öte yandan 308 enkazda ekiplerin bir mucize umuduyla çalışma yaptığı öğrenildi.