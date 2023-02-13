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Antakya'da 175. ve 176. saatte 4 mucize!

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş depremlerinin 175'inci saatinde enkaz altında temas kurulan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı. 176'ıncı saatte de Hatay Antakya'da bir erkek depremzede enkazdan çıkarılarak tedavi altına alındı

Giriş: 13.02.2023 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Antakya'da 175. ve 176. saatte 4 mucize! - deprem son dakika haberleri
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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan'daki, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları bölgede aralıksız sürüyor.

ANNE VE 2 ÇOCUK KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 175'inci saatinde bir anne ve 2 çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve 2 çocuk, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

BİR ERKEK DAHA ÇIKARILDI

176'ıncı saatte ise Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir erkek depremzede enkazdan çıkarılarak tedavi altına alındı.

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