Havadan görüntülendi! İşte Hatay ve Elbistan'daki yıkım!

Türkiye´nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş Elbistan´daki yıkım havadan görüntülendi.
BİRÇOK BİNA AĞIR HASAR ALMIŞ
DHA'da yer alan habere göre ilçenin birçok yeri ağır hasar alırken, birçok yeri de yıkıldı.
SICAKLIK EKSİ 15'E DÜŞMÜŞ DURUMDA
Hava sıcaklığının eksi 15 derecelere ulaştığı ilçede, enkazların üstünü de beyaz örtü kapladı.
HATAY'DAKİ YIKIM YÜREKLERİ KAVURDU
Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük hasar gören Hatay da havadan görüntülendi. Kentte çok sayıda binanın enkaz haline geldiği kamera görüntülerine yansıdı.