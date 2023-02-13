Havadan görüntülendi! İşte Hatay ve Elbistan'daki yıkım!

DHA'da yer alan habere göre ilçenin birçok yeri ağır hasar alırken, birçok yeri de yıkıldı.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük hasar gören Hatay da havadan görüntülendi. Kentte çok sayıda binanın enkaz haline geldiği kamera görüntülerine yansıdı.