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Haberler Gündem Acı bilanço havadan görüntülendi: İşte Hatay ve Elbistan'daki yıkım! - Son dakika deprem haberleri

Havadan görüntülendi! İşte Hatay ve Elbistan'daki yıkım!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremi de en ağır biçimde yaşayan Hatay ve Elbistan'daki yıkım havadan görüntülendi. Görüntülere il ve ilçenin ağır kaybı yansıdı

Giriş: 13.02.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Acı bilanço havadan görüntülendi: İşte Hatay ve Elbistan'daki yıkım! - Son dakika deprem haberleri
Havadan görüntülendi! İşte Hatay ve Elbistan'daki yıkım!
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DHA

Türkiye´nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş Elbistan´daki yıkım havadan görüntülendi.

BİRÇOK BİNA AĞIR HASAR ALMIŞ

DHA'da yer alan habere göre ilçenin birçok yeri ağır hasar alırken, birçok yeri de yıkıldı.

SICAKLIK EKSİ 15'E DÜŞMÜŞ DURUMDA

Hava sıcaklığının eksi 15 derecelere ulaştığı ilçede, enkazların üstünü de beyaz örtü kapladı.

HATAY'DAKİ YIKIM YÜREKLERİ KAVURDU

Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük hasar gören Hatay da havadan görüntülendi. Kentte çok sayıda binanın enkaz haline geldiği kamera görüntülerine yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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