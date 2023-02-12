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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan çok sayıda binada kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte dakika dakika mucizelerin beklendiği bölgedeki gelişmeler... Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan 5 yaşındaki kız çocuğu, 150'nci saatte kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. 24 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde, binlerce bina yerle bir oldu. Depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekipler, 150'nci saatte yıkılan Konak Apartmanı'nın enkazından 5 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak çıkardı. Kütahya Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarılan kız çocuğu, tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kurtarılan kız çocuğunun sedye ile ambulansa taşındığı anı, Twitter'dan paylaşarak, "150'nci saat müjdesi, az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" dedi. 64 YAŞINDAKİ MÜZEYYEN TEYZE DE KURTARILDI "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 150. saatinde, Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeliye sağ ulaşıldı. ÖMER DE KURTARILDI Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde anne ile küçük oğlunu enkazdan kurtardı. Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik Belediyesi Arama kurtarma ekipleri (PEAK), Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazdan ses duydu. Bunun üzerine beraberindeki Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerle harekete geçen ekipler, sabah 09.20'de Ömer'i çıkardı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ömer'in annesini de enkazdan kurtardı.

ADIYAMAMAN'DA 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI Adıyaman'da da 151.saatte bir mucize daha gerçekleşti. Kentte 6 yaşındaki bir çocuk enkazdan çıkarıldı.

RABİA VE KARDEŞİ ELİF DE KURTARILDI "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 152. saatte Adıyaman'da 22 yaşındaki genç kadın yaralı kurtarıldı. Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 22 yaşındaki Rabia isimli kadının sesi duyuldu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı. Depremzede, ilk müdahalesinin ardından çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Ekipler daha sonra Rabia adlı kadının kız kardeşi olan Elif adlı kadını da enkazdan kurtardı.