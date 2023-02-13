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Diyarbakır'da deprem anı böyle kaydedildi: Binalar çöktü, insanlar sokaklara döküldü!

Reuters, 6 Şubat günü Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Diyarbakır'da deprem anının kaydedildiği görüntülerini paylaştı

Giriş: 13.02.2023 - 08:40 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da deprem anı böyle kaydedildi: Binalar çöktü, insanlar sokaklara döküldü!
Deprem anı böyle kaydedildi!
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HABERTURK.COM / Reuters

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle sarsıldı. Büyük depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adana ve Şanlıurfa'yı çok ciddi şekilde etkiledi, binlerce kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilde büyük bir yıkım yaşandı.

Reuters'ın servis ettiği haberde, Diyarbakır'da deprem anında yaşanan sarsıntı, insanların nasıl sokaklara döküldüğü görüldü.

Türkiye'yi sarsan depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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