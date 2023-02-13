Deprem anı böyle kaydedildi!

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle sarsıldı. Büyük depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır , Kilis, Osmaniye, Malatya, Adana ve Şanlıurfa'yı çok ciddi şekilde etkiledi, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Reuters'ın servis ettiği haberde, Diyarbakır'da deprem anında yaşanan sarsıntı, insanların nasıl sokaklara döküldüğü görüldü.

Türkiye'yi sarsan depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor.