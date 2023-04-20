Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Çöpe atmaktan vazgeçin yaza fit girmenin sırrı onda saklı! Vücuttaki ödemi atarak zayıflatıyor!

Çöpe atmaktan vazgeçin yaza fit girmenin sırrı onda saklı! Vücuttaki ödemi atarak zayıflatıyor

Soğuk havalar yavaş yavaş geride kalırken yaz ayları da kendini göstermeye başladı. Kış aylarının en çok şikayet edilen konularından birisi de alınan fazla kilolar. Hareketsiz yaşamdan kaynaklı vücutta oluşan yağlar, ödemler ve şişkinliklerden kurtulmak isteyenler için çözüm çöp diye attığımız kiraz sapında saklı! Çöpe atılan kiraz sapının birçok faydaları olduğunu biliyor muydunuz? İşte öğrenince bir daha asla çöpe atmayacağınız kiraz sapı çayının faydaları…

Giriş: 20.04.2023 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Elinizin altında olan şifa deposunun farkına varın. Özellikle tüm kilolarından, fazla yağlardan ve ödemlerden kurtulmak isteyenler için diyet hazırlıkları başladı. Yazın en sevilen meyvelerinden olan kirazın çöpe attığınız sapı ise imdada yetişiyor. Kiraz sapının çayını kaynatarak hızlı bir şekilde ödem atabilir ve vücuttaki şişkinliği önleyebilirsiniz. Sadece kilo vermede değil sindirim sisteminden romatizmaya kadar birçok faydası bulunan kiraz sapı çayı doğal ilaç olarak da kullanılabiliyor. Sakinleştirici özelliği ile ön plana çıkan kiraz sapı çayı aynı zamanda vücutta meydana gelen susuzluğu önleyerek sağlıklı bir bünyeye kavuşmanıza olanak sağlar. İşte kiraz sapı çayının saymakla bitmeyen binbir derde deva faydaları

  • KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

    İçerdiği fenolik bileşenlerin sağladığı antioksidan etkisinden dolayı kiraz sapı tam bir şifa deposu haline geliyor.  Çay halinde tüketildiğinde vücuda sayısız fayda sağlayan kiraz sapı çayının sağlık üzerindeki en yaygın bilinen faydaları şu şekildedir:

    Antioksidan etkiye sahip flavonoidler içerdiğinden kemik ve eklem sağlığını güçlü tutmaya yardımcı olur, romatizmal eklem hastalıkları ile mücadeleyi destekler.

    Böbreklere oldukça yararlı olan kiraz sapı çayı böbrekleri ve kanı temizler. Böbrek taşı oluşumunu geciktirir. Aynı zamanda iyi bir idrar söktürücüdür.

    Kolesterolün düşmesine yardımcı olan kiraz sapı çayı vücutta biriken fazla suyun atılmasını sağlar.

  • İçerdiği fenolik bileşenlerin antioksidan etkileri sayesinde antiinflamatuar (iltihap giderici) etki sağlar. İdrar söktürücü etki ile antioksidan etkileri sayesinde kiraz sapı çayı idrar yolu enfeksiyonları ile mücadeleyi desteklerken böbrek sağlığını korumaya da yardımcı olur.

    Özellikle karın bölgesinde oluşan şişkinlik hissini azaltmaya yardımcı olurken idrar söktürücü etki ile birlikte vücuttan zararlı toksinlerin uzaklaştırılmasını (detoksifikasyon) destekler.

  • İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen kiraz sapı çayı karaciğere çok fazla yarar sağlar. Ayrıca kilo vermek isteyenler kiraz sapının suyunu içebilirler.

    Deri, bacaklar, kollar ve ayak bileği dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde ödem oluşabilir. Kiraz, idrara çıkma yoluyla vücudunuzu detoks eder ve böylelikle ödemi önler.

    Adet döngüsünden kaynaklanan şişkinlik, toksinleri uzaklaştırma özelliği sayesinde kiraz sapları ile tedavi edilebilir.

  • Kiraz sapı çayı vücuttaki tuz dengesini bozmadan fazla suyu atar ve kanı sulandırır. Bu sayede damarların tıkanmasını önler.

    Kalp damar rahatsızlıklarının önüne geçer. Kalbin daha iyi çalışmasını sağlayan kiraz sapı damarların içten yağlanmasını geciktirir.

  • Ödem atıcı etkisi sayesinde el ve ayak şişmesi sorunu yaşayan kişilerde bu sorunların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

    İçerdiği fitokimyasal bileşenler sayesinde bağırsak hareketlerinin desteklenmesine yardımcı olan kiraz sapı çayı kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir.

    Serbest radikalleri yok eden antioksidan bileşenleri içerdiğinden genel anlamda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, kanser ve enfeksiyona karşı korunmaya katkı sağlar.

  • Tüm bu faydaların sağlıklı bireyler için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Sürekli ilaç kullanımı söz konusu olan veya çeşitli hastalıkları bulunan kişiler için kiraz sapı içeriğinde yer alan bileşenler risk teşkil edebilir. Bu nedenle böyle durumları olan kişiler hekimlerine danışmadan herhangi bir bitki çayının yoğun olarak tüketimine başlamamalıdır.

  • KİRAZ SAPI KİLO VERDİRİR Mİ?

    Kiraz sapları vücudunuzdaki tüm toksinleri ve yağları gideren önemli bir detoksifikatördür. Kiraz kuyruklarının müshil özellikleri de vardır, bu da size düzgün bir bağırsak hareketi sağlar.

  • Kiraz sapları, böbrekleri arındıran zengin bir anti-enflamatuar özellik kaynağıdır. Böbrek taşı ve yumrularının tedavisinde de faydalıdır. Kiraz kuyruklarında, böbrek sağlığını iyileştiren diüretik özelliklere sahip olan potasyum tuzlarının yanı sıra uçucu yağlar bulunur. Ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir ve tüm vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

  • Doğal veya yapay, bitkisel veya hayvansal kaynaklı herhangi bir besinin doğrudan ve tek başına zayıflatıcı bir etki sağlaması mümkün değildir. Ancak bazı besinler içerdikleri bitkisel bileşenlerin etkileriyle metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olarak, kan şekeri regülasyonunu veya ödem atımını destekleyip kilo kontrolü sağlamanıza katkıda bulunabilir. Bu özelliğinden dolayı kiraz sapı çayı da zayıflama diyeti uygularken forma girmenize ve kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Dolayısıyla bitki çayı tüketiminize engel teşkil edebilecek bir sağlık sorununuz yoksa kilo vermek için diyetisyen gözetiminde bir beslenme planı uygulayıp buna ek olarak kiraz sapı çayı da tüketebilirsiniz.

  • İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA KARŞI MÜCADELE EDİYOR!

    Zararlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu, idrar yaparken ağrıya neden olur. Kiraz saplarının iltihaplanmayı önleyici, septik önleyici ve temizleyici özellikleriyle idrar yolu enfeksiyonuna karşı savaşır.

  • KİRAZ SAPI KÜRÜYLE AYAK AĞRILARINI ANINDA YOK EDİN!

    Kiraz sapı banyosu ile ayak ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte ağrıları anında yok etmek için kiraz sapı kürü;

    Kiraz sapı banyosunu hazırlamak için 4 tutam kiraz sapını 3 litre suda 10 dakika boyunca kaynatın.

    Ardından da kaynayan suya 20 gram çubuk tarçın ve 5 gram ıhlamur ilave edin.

    Hazırladığınız bu karışımı büyük bir kaba koyun ve ayaklarınızı 30 dakika kadar bu suda bekletin.

    Bu karışım sayesinde ağrılarınızda azalma meydana gelecektir.

  • KİRAZ SAPI ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?

    Kiraz sapı çayını kişisel tercihinize uyacak şekilde günün herhangi bir saatinde tüketebilirsiniz. Ancak idrar söktürücü, ödem atıcı etkilerin daha yoğun hissedilebilmesi adına çayın aç karnına tüketilmesi çok daha fazla etki gösterecektir.

    Mide hastalıkları bulunmayan kişiler için aç karnına, özellikle de günün en yoğun öğününü oluşturan akşam yemeğinden önce kiraz sapı çayı tüketimi oldukça etkili olur. Kiraz sapı çayının faydalarından yararlanabilmek için mutlaka günün herhangi bir saatinde tüketmek zorunda değilsiniz. Günün dilediğiniz bir saatinde tüketebileceğiniz gibi farklı bitkiler ile bir araya getirerek bu şekilde içmeyi de tercih edebilirsiniz.

  • KİRAZ SAPI ÇAYI GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLEBİLİR?

    İdrar söktürücü ve kan sulandırıcı etkilerinden dolayı kiraz sapı çayı günde en fazla bir bardak ile sınırlandırılmalıdır. Gereğinden daha fazla kiraz sapı çayı tüketimi zararlı olabileceğinden önerilmemektedir.

    Kurutulmuş kiraz saplarını iki bardak su içerisinde 5-10 dakika kaynatarak kiraz sapı çayını kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

  • EMZİREN ANNE KİRAZ SAPI ÇAYI İÇEBİLİR Mİ?

    Emziren annelerde kiraz sapı çayı, anne sütünün tadında değişikliğe neden olabilir. Bu durum bebeğin anne sütünden uzaklaşmasına yol açabileceğinden emziren annelerin kiraz sapı çayı tüketmesi önerilmez. Yalnızca kiraz sapı çayı için değil bitki çaylarının büyük bir kısmı için geçerlidir. Dolayısıyla emziren anneler bitki çayı tüketme alışkanlığına sahipse mutlaka hekimlerine danışmalı ve hekimlerinin önerdiği uygun bitki çayları arasından seçim yapmalıdır.

    Emziren annelerin haricinde hamileler için de bazı bitki çayları düşük riski oluşturabilir. Kiraz sapı çayı da bunların arasında olup kan sulandırıcı etkisi bulunduğundan düşük riskini artırabilir. Özetle hem hamilelik hem de emzirme dönemlerinde iken kadınlar kiraz sapı çayı tüketiminden kaçınmalıdır.

    Eğer siz de ödem, şişkinlik, kabızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız doktorunuza danışarak bu durumun nedenleri hakkında bilgi alabilir, gerekli muayene ve tanı testlerinizi yaptırabilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa bu gibi dönemsel sorunlarınız veya genel anlamda sağlığınız için kiraz sapı çayı tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.