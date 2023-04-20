EMZİREN ANNE KİRAZ SAPI ÇAYI İÇEBİLİR Mİ?
Emziren annelerde kiraz sapı çayı, anne sütünün tadında değişikliğe neden olabilir. Bu durum bebeğin anne sütünden uzaklaşmasına yol açabileceğinden emziren annelerin kiraz sapı çayı tüketmesi önerilmez. Yalnızca kiraz sapı çayı için değil bitki çaylarının büyük bir kısmı için geçerlidir. Dolayısıyla emziren anneler bitki çayı tüketme alışkanlığına sahipse mutlaka hekimlerine danışmalı ve hekimlerinin önerdiği uygun bitki çayları arasından seçim yapmalıdır.
Emziren annelerin haricinde hamileler için de bazı bitki çayları düşük riski oluşturabilir. Kiraz sapı çayı da bunların arasında olup kan sulandırıcı etkisi bulunduğundan düşük riskini artırabilir. Özetle hem hamilelik hem de emzirme dönemlerinde iken kadınlar kiraz sapı çayı tüketiminden kaçınmalıdır.
Eğer siz de ödem, şişkinlik, kabızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız doktorunuza danışarak bu durumun nedenleri hakkında bilgi alabilir, gerekli muayene ve tanı testlerinizi yaptırabilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa bu gibi dönemsel sorunlarınız veya genel anlamda sağlığınız için kiraz sapı çayı tüketmeyi deneyebilirsiniz.