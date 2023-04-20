KİRAZ SAPI ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?

Kiraz sapı çayını kişisel tercihinize uyacak şekilde günün herhangi bir saatinde tüketebilirsiniz. Ancak idrar söktürücü, ödem atıcı etkilerin daha yoğun hissedilebilmesi adına çayın aç karnına tüketilmesi çok daha fazla etki gösterecektir.

Mide hastalıkları bulunmayan kişiler için aç karnına, özellikle de günün en yoğun öğününü oluşturan akşam yemeğinden önce kiraz sapı çayı tüketimi oldukça etkili olur. Kiraz sapı çayının faydalarından yararlanabilmek için mutlaka günün herhangi bir saatinde tüketmek zorunda değilsiniz. Günün dilediğiniz bir saatinde tüketebileceğiniz gibi farklı bitkiler ile bir araya getirerek bu şekilde içmeyi de tercih edebilirsiniz.