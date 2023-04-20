BROKOLİYİ BU KADAR ÖZEL YAPAN NEDİR?
Brokoli ve yukarıda belirtilen diğer sebzeler, kanserli hücrelerin oluşmasını engelleyen doğal vitaminler ve mineraller içerir.
Brokolinin bol ve faydalı bileşenleri ise şu şekilde sıralanabilir:
Karotenoidler (sizi hastalıklardan koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar)
C vitamini (hücrelerinizi serbest radikallere karşı korur)
Glukozinolatlar (kanser enzimlerini inhibe eder ve enflamatuar hastalıklara karşı korur)
Folat; B-9 vitamini olarak da bilinir (hücre büyümesini ve işlevini destekler)
Diyet lifi (bağırsak hareketlerini normalleştirir; kolesterol seviyelerini düşürür)
Flavonoller (damar hastalıklarını azaltır)