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Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor

Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

Brokoli ve diğer turpgillerden sebzelerin ne kadar sağlıklı olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Peki bu muhteşem besinlerin kanser risklerini önemli ölçüde azaltabileceğini biliyor muydunuz? Son dönemlerde en sık rastlanan ve tedavisi oldukça güç olan kanser riskinizi azaltmak için basit bir yaklaşım var. Uzmanlara göre kanseri önlemeyle bağlantılı en basit stratejilerden biri brokoli alımınızı arttırmaktır.

Giriş: 20.04.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kulağa pek inandırıcı gelmese de daha fazla brokoli ve diğer turpgiller tüketmek, kansere yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabilir.

  • UCLA Health İnsan Beslenmesi Bölümü'nde tıp profesörü yardımcısı olan Dr. Vijaya Surampudi, brokoli ve diğer sebzelerin birçok kanser türüne karşı neden bu kadar güçlü olduğunu şöyle açıklıyor;

    "Bu konuda Johns Hopkins Üniversitesi profesörü ve beslenme biyokimyacısı Dr. Jed Fahey ile 1997 yılına dayanan çalışmalar var. O zamandan beri brokoli filizlerinde antikarsinojenik özellikler bulunduğunu bulduk."

  • "Özellikle brokolide, prostat kanseri, meme kanseri, kolon kanseri ve ağız kanseri risklerini azaltmakla bağlantılı, kanserle savaşan bir bitki bileşiği olan sülforafan adı verilen yüksek miktarda fitokimyasal var."

  • Sulforaphane ayrıca lahana ve bahçe teresi gibi diğer sebzelerde de bulunur. Karnabaharda da bulunur.

  • BROKOLİYİ BU KADAR ÖZEL YAPAN NEDİR?

    Brokoli ve yukarıda belirtilen diğer sebzeler, kanserli hücrelerin oluşmasını engelleyen doğal vitaminler ve mineraller içerir.

    Brokolinin bol ve faydalı bileşenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

    Karotenoidler (sizi hastalıklardan koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar)

    C vitamini (hücrelerinizi serbest radikallere karşı korur)

    Glukozinolatlar (kanser enzimlerini inhibe eder ve enflamatuar hastalıklara karşı korur)

    Folat; B-9 vitamini olarak da bilinir (hücre büyümesini ve işlevini destekler)

    Diyet lifi (bağırsak hareketlerini normalleştirir; kolesterol seviyelerini düşürür)

    Flavonoller (damar hastalıklarını azaltır)

  • DAHA FAZLA SEBZE YEMEK GENETİK HASTALIKLARI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

    1990'lardan bu yana tamamlanan yüzlerce çalışma, çok miktarda sebze tüketen kişilerde, tüketmeyenlere kıyasla genetik hastalık riskinde önemli ölçüde daha fazla azalma olduğunu göstermiştir.

  • Genetik bileşenlere rağmen Dr. Sumpudi, vücudumuzda olan birçok şeyi kontrol edebileceğimizi söyleyerek; "Yüzde otuz genetiğe dayanıyor. Geri kalan yüzde 70 ise kendimize yaptıklarımızdır. Diyet ve beslenme, her yıllık fizik muayenede tartışılması gereken önerilerden biridir. Doktorlar, hastalarının doğru miktarda meyve ve sebze porsiyonu alıp almadığını kontrol etmelidir.” diyor.

  • Dr. Sumpudi, esenliğimizde fark yaratanın yaptığımız tutarlı, sağlıklı, küçük şeyler olduğunu söylüyor. Günde beş porsiyon sebze ve iki porsiyon meyve yemek gibi alışkanlıklar geliştirmek, vücudumuz ve genel sağlığımız üzerinde astronomik olumlu etkilere sahip olabilir.

  • SEBZELERİN DİĞER FAYDALARI

    Kanseri önleme, sebze yemenin birçok faydasından sadece biridir. Ayrıca kardiyovasküler hastalıkların, kardiyometabolik hastalıkların ve sindirim hastalıklarının önlenmesinde büyük rol oynarlar.

  • Dr. Surampudi, haftada üç kez sebze yemek, diğer koşulların yanı sıra kalp hastalığı, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), gastrointestinal hastalık (GI) ve yüksek tansiyon gibi diğer hastalık riskini de yüzde 50'den fazla azaltabileceğinin altını çizerek "Aptalca görünebilir, ancak veriler orada ve bunu gösteriyor" diyor.

  • "Sebzelerle dengeli bir diyet, sağlığınızı muazzam bir şekilde değiştirebilir. İnsanların düşündüğünden daha fazla işe yarıyor ama bunun kanıtı verilerde."

    Kaynak: UclaHealt.org

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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