Bir ay boyunca her gün zencefil yediğinizde vücudunuza ne olur?

Uçucu yağlar, reçine ve reçine asidi ile gingerolden oluşan zencefil, ayrıca borneol ve sineol gibi sindirim ve dolaşımı uyarıcı maddeler içerir. Gingerol, bitkinin keskin tadını oluşturur. C vitamini, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve sodyum zencefilin içerdiği vitamin ve mineraller arasında yer alır. Yaklaşık yüzde 2 uçucu yağ içeren zencefil yağ, gıda, parfüm ve ilaç endüstrilerinde kullanılır. Biraz acı bir tada sahip olan ve genellikle kurutulup öğütülerek baharat olarak ekmekleri, sosları, köri yemeklerini, şekerlemeleri, turşuları ve içecekleri tatlandırmak için kullanılan zencefilin insan sağlığı üzerinde inanılmaz etkileri bulunur.