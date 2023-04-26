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Bir ay boyunca her gün zencefil yediğinizde vücudunuza ne olur?

Özellikle son zamanlarda oldukça popüler olan zencefilin geçmişi binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Sağlığa olan faydalarıyla mucizevi etkiler sunan bu kök bitki geleneksel tıpta da sıklıkla kullanılmıştır. Düzenli tüketildiğinde hazımsızlıktan kalp sağlığına kadar birçok sağlık sorununu gidermeye yardımcı olan zencefil vücudunuz için harikalar yaratabilir! Peki, bir ay boyunca her gün zencefil yediğinizde vücudunuza ne olur?

Giriş: 26.04.2023 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Uçucu yağlar, reçine ve reçine asidi ile gingerolden oluşan zencefil, ayrıca borneol ve sineol gibi sindirim ve dolaşımı uyarıcı maddeler içerir. Gingerol, bitkinin keskin tadını oluşturur. C vitamini, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve sodyum zencefilin içerdiği vitamin ve mineraller arasında yer alır. Yaklaşık yüzde 2 uçucu yağ içeren zencefil yağ, gıda, parfüm ve ilaç endüstrilerinde kullanılır. Biraz acı bir tada sahip olan ve genellikle kurutulup öğütülerek baharat olarak ekmekleri, sosları, köri yemeklerini, şekerlemeleri, turşuları ve içecekleri tatlandırmak için kullanılan zencefilin insan sağlığı üzerinde inanılmaz etkileri bulunur.

  • Uçucu yağlar, reçine ve reçine asidi ile gingerolden oluşan zencefil, ayrıca borneol ve sineol gibi sindirim ve dolaşımı uyarıcı maddeler içerir. Gingerol, bitkinin keskin tadını oluşturur. C vitamini, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve sodyum zencefilin içerdiği vitamin ve mineraller arasında yer alır. Yaklaşık yüzde 2 uçucu yağ içeren zencefil yağ, gıda, parfüm ve ilaç endüstrilerinde kullanılır. Biraz acı bir tada sahip olan ve genellikle kurutulup öğütülerek baharat olarak ekmekleri, sosları, köri yemeklerini, şekerlemeleri, turşuları ve içecekleri tatlandırmak için kullanılan zencefilin insan sağlığı üzerinde inanılmaz etkileri bulunur.

  • Bir ay boyunca her gün zencefil yediğinizde vücudunuza ne olduğunu merak mı ediyorsunuz?

    İşte her gün zencefil yemenin inanılmaz etkileri

    Zencefil yemenin sağlığa birçok faydası olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Bu yüzden her gün zencefil yemek akıllıca olacaktır. Bir ila iki santimetrelik büyük bir parça kesip bir tabağa karıştırabilir veya çayınıza, smoothie'nize koyabilirsiniz. Bunun vücudunuz üzerinde ne kadar harika bir etkisi var.

  • ZENCEFİL VÜCUDUNUZA NE YAPAR?

    Mide bulantısını gideri

    Sık sık mide bulantısı çekiyor musunuz? O halde her gün zencefil yemek size yardımcı olabilir! Örneğin zencefil çayı yapabilirsiniz. Bir parça zencefili sıcak suya batırın ve küçük yudumlarla için. Anında rahatlama sağladığını fark edeceksiniz.

  • Kanser riskini azaltabilir

    İçeriğinde bulundurduğu güçlü antioksidan etkisi sayesinde stresi azaltmada etkili olan zencefil tüketimi vücudun serbest radikallerden kurtulmasına katkıda bulunarak kansere yakalanma riskini azaltır. 2013 yılında yapılan bir araştırmada kolorektal kanser riski taşıyan kişilere düzenli olarak zencefil verildi. Sonrasında ise bu kişilerde kolorektal yapısındaki olumsuzlukların azaldığı görüldü. Zencefilin bu olumlu etkilerinin yine içerisinde bulunan gingerolden kaynaklandığı öngörülür. Kolorektal kanserlerin dışında zencefilin mide-bağırsak, meme ve yumurtalık kanserlerinde de etkili olduğu biliniyor. Kanser hastalarının zencefil tüketmeden önce hekimlerine danışmaları önerilir.

  • Kan şekerinin düzenlenmesine katkıda bulunur

    Zencefilin yapısındaki gingerolün sağlığımıza bir diğer katkısı ise kan şekerinin dengelenmesine olan katkısıdır. Zencefilin Tip 2 diyabet üzerindeki olumlu etkileri 2015 yılında yapılan bir araştırma ile desteklenmiştir. Bu çalışmada Tip 2 diyabet rahatsızlığı olan 41 kişiye düzenli olarak zencefil tozu verildi. Araştırmanın sonuçlarına göre açlık kan şekerinde yüzde 12 oranında düşüş görüldü.

  • Fazla yağları yaktırarak kilo verdirir

    Düzenli olarak tüketilmesi halinde zencefil kilo vermeye de yardımcı olur. Bilindiği gibi diyabete sıklıkla yüksek kilo eşlik eder. 2016 ve 2019 yıllarında yapılan iki araştırma zencefilin kilo vermede etkili olabileceğini ortaya koymdu. 2016 yılında obezite sorunu olan kadın hastalarla yapılan çalışmanın sonuçlarına göre zencefil hem vücut kitle endeksinin dengelenmesine hem de kan şekeri seviyesinin düşmesine katkıda bulunuyor. 2019 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ise zencefil kilolu insanlarda yağ miktarının ve bel-kalça ölçülerinin gözle görünür oranlarda azalmasına olanak sağlıyor. Zencefilin zayıflamaya yönelik etkilerinin enerji harcamasını artırmasından ve vücuttaki iltihabı azaltmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

  • Besin emilimini artırır

    Zencefil, besinlerin emilimini yüzde 200'e kadar artırabilir! Bu, en az bir ay boyunca her gün her yemekte biraz zencefil kullanmak için iyi bir nedendir.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir

    Antiinflamatuar etkileri nedeniyle her gün zencefil yemek bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu, grip veya soğuk algınlığı olasılığını azaltır.

  • Geliştirilmiş beyin fonksiyonları

    Çeşitli çalışmalar, zencefilin Alzheimer ve bunama da dahil olmak üzere beyin bozulmasına karşı koruyabileceğini göstermektedir. Bu, zencefilin anti-enflamatuar etkisi ile ilgili her şeye sahiptir.

  • Ağrıları azaltır

    Her gün zencefil yemek, osteoartrit veya romatizma ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Bu, anti-inflamatuar etkisi ile ilgilidir.

  • Kolesterolü düşürür

    Düzenli zencefil tüketimi kolesterolü düşürmede oldukça etkilidir. Yüksek kolesterol kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Bu nedenle zencefilin kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Özellikle kötü kolesterol olarak da adlandırılan LDL’nin kalp sağlığına zararları oldukça fazladır ve zencefil tüketimi kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

  • Enflamasyonu azaltır

    Zencefilin birçok antioksidan ve antiinflamatuar etkisi vardır. Sonuç olarak, vücudunuzdaki iltihap daha hızlı parçalanır.

  • Mide ve bağırsak sorunlarını giderir

    Zencefil metabolizmaya yardımcı olduğu için mide ve bağırsak sorunları için mükemmel bir çaredir. Bu nedenle, kabızlık veya mide ağrısı çekiyorsanız, zencefil çayını daha sık içmeniz veya zencefili yemeğinizde işlemeniz yardımcı olur.

  • Adet ağrısını azaltır

    Adet ağrısı çekiyor musunuz? O halde bir ay boyunca her gün zencefil yemek size yardımcı olabilir. Analjezik özellikleri, adet döneminiz boyunca ağrıyı hafifletebilir.

  • ZENCEFİLİN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Zencefilin az miktarlarda tüketilmesi halinde önemli yan etkileri bulunmaz. Günlük 5 gramın üzerindeki tüketimi yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Zencefilin olası yan etkileri şöyle sıralanabilir:

    Ağızda tahriş,

    Mide sorunları ve bulantı,

    Gaz,

    Tansiyon düşüklüğü,

    Kan sulandırması nedeniyle kanama sorunu.

    Zencefil tüketimi, kullanılan ilaçlara bağlı olarak farklı etkileşimlere neden olabilir. Bu nedenle ilaç kullanıyorsanız zencefil tüketimi konusunu doktorunuza danışmalısınız.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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