Antrenmandan önce ve sonra ne yenir?

Sonra: Tatlı patatesli somon

Bu balık, protein ve omega-3'ler açısından yüksektir - egzersiz sonrası ağrıya neden olan kas iltihabını hafifletebilen kalp-sağlıklı yağlar. Sizi tok tutmak için 23 gram karbonhidrat ve 3,8 gram lif için somonu kabuğunda pişmiş tatlı patatesle eşleştirin. Ayrıca bir günde ihtiyacınız olan tüm bağışıklığı güçlendiren A vitaminini alacaksınız. Tatlı patatesinizi kavrulmuş veya ezilmiş olarak servis edin, ancak yüksek kalorili tereyağı ve kremayı atlayın. Bunun yerine bir çiseleyen zeytinyağı kullanın.