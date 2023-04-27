Antrenmandan önce ve sonra ne yenir?

Önce: PB&J
*PB&J, fıstık ezmesi ve reçelli sandviç, fıstık ezmesi ve ekmeğe sürülen meyve oluşur.
Bu beslenme çantasındaki temel ekmek ve jöle, karbonhidratlara hizmet eder. Egzersiz sırasında kaslarınızın ihtiyaç duyduğu enerjiyi size verirler. Fıstık ezmesi, tok hissetmenize yardımcı olan ve egzersiz sonrası istekleri ve kanamaları savuşturmaya yardımcı olabilecek bir doz protein ekler. Aslında araştırmalar, az miktarda yer fıstığı yemenin sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kolay bir yürüyüşe mi yoksa yoga sınıfına mı gidiyorsunuz? Yarım sandviç tek ihtiyacın olabilir.