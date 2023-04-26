Medical News Today’e göre ise lignanlar, zararlı serbest radikalleri ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan antioksidan benzeri özelliklere sahiptir. Omega-3'ler ve fitoesteroller, LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olan özelliklere sahiptir.
Amerikan Kalp Derneği, kalbinizi sağlıklı tutmak için hem lifli hem de çoklu doymamış omega-3'leri artırmanızı önerir.
MyFoodData'ya göre sadece iki yemek kaşığı omega-3 açısından zengin keten tohumu, 5.6 gram diyet lifi ve yaklaşık 4 gram protein içerir. Ve daha da iyisi, 1 gramdan daha az doymuş yağ içerirler.