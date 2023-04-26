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Vücudu tüm toksinlerden arındıran antioksidan kaynağı mucize besin! Günde 1 bardak kan basıncını düzenleyerek tansiyonu dengeliyor

Tam bir antioksidan kaynağı olan kırmızı pancar, vitamin ve mineral zenginidir. Rengiyle göz kamaştıran bu mucize besin lezzetiyle de yiyenlere hoş bir aroma tadı bırakır. Hastalıklara karşı önleyici özelliğiyle öne çıkarken bağışıklığı da güçlendirerek vücudun direncini artırır. Kök sebzelerden olan pancarı, sodyum ve şeker içeriği nedeniyle dikkatli tüketmek gerekir. Suyu da tam bir şifa kaynağı olan bu besini mutlaka diyetinize ekleyin!

Giriş: 26.04.2023 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Pazı ve ıspanak ailesine ait olan pancarın hem yaprakları hem de kökü tüketilebilir. Yaprakları acı bir tada sahipken kökü tatlıdır. Salatasından yemeğine, turşusundan suyuna kadar birçok alanda kullanılabilen kırmızı pancarın içeriğinde bulundurduğu ve canlı rengini aldığı, güçlü bir antioksidan olan betalain sayesinde kansere karşı savaşma özelliği bulunur. Pancarın yaprakları ve kökleri, hücre hasarlarıyla savaşarak, kalp hastalığı riskini azaltan antioksidanlarla doludur.

  • KIRMIZI PANCARIN BESİN DEĞERİ

    Yeşillik kısmı da tüketilebilen pancarın yüzde 87’si su, yüzde 8’i karbonhidrat, yüzde 2-3’ü liften oluşur. 136 gram haşlanmış kırmızı pancarın kalorisi 60’tan daha azdır. Yetişkin kişilerin günlük lif ihtiyacının yüzde 8’inin kırmızı pancardan sağlanabileceği bilinir. 100 gram çiğ kırmızı pancarın besin değerleri şöyledir:

    43 kalori

    Yüzde 88 su

    1.6 gram protein

    9.6 gram karbonhidrat

    6.8 gram şeker

    2.8 gram lif

    02. gram yağ

  • Çiğ ya da pişmiş pancarın yüzde 8-9’u karbonhidrattan oluşur. Glukoz ve fruktoz gibi basit şekerlerden meydana gelen kırmızı pancarın glisemik indeksi (yemekten sonra kan şekeri seviyelerinin ne kadar hızlı yükseldiğinin göstergesi) ise 61’dir. Buna karşılık pancarın glisemik yükü sadece 5’tir. Ancak diyabeti olanlar tarafından ölçülü tüketilmelidir.

  • TAM BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI: KIRMIZI PANCAR!

    Antioksidan açısından oldukça zengin olan kırmızı pancar mucize besinlerin başında gelir. Oldukça önemli ve etkili bir antioksidan olan betalain, pancarın kırmızı rengini verir. İçeriğinde A, B6, B12, C, E ve K vitaminleri bulunmaktadır. Aynı zamanda fosfat ve potasyum gibi birçok mineral içeren pancar kansere karşı koruyucu görevi yapmaktadır. Pancar betalain denilen fitonutrientler içerir. Bu madde kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkları da engelleyebilir.

  • RENGİYLE GÖZ ALAN, TADIYLA AĞIZLARI SULANDIRAN ŞİFA DEPOSU KIRMIZI PANCARIN FAYDALARI

    Kıpkırmızı rengi ile en dikkat çeken sebzelerden biri olan kırmızı pancar faydalarıyla da adeta şifa niteliğinde. C vitamini, folat (B9 vitamini), fosfat, manganez, potasyum, kalsiyum, selenyum, demir gibi birçok vitamin ve minerale sahip olan pancar, turşu ya da salatalarda daha çok tüketilirken özellikle çocuklar için tüketilmesi gereken bir sebzedir.

  • C vitamini için kırmızı pancar

    İnsan vücudunun ve hücrelerinin en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden birisi C vitaminidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi adında yeteri kadar C vitamini almamız gerekir. Vücudun bağışıklık sisteminin zayıf olması durumunda enfeksiyon ve stres dönemlerinde plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşer. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor. İşte kırmızı pancar da burada imdadımıza yetişiyor. Kırmızı pancar ve pancar suyu ihtiyacımız olan C vitamini karşılamada oldukça etkili.

  • Renginin aldığı betalain sayesinde kalbi korur, kansere karşı savaşır!

    Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösterir. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu serbest radikallere yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalır. Betalain antioksidan özellik göstererek bu serbest radikallerle savaşır ve kalbi korur, kansere karşı savaşır. Ayrıca betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı korur.

  • Kan akışını sağlar

    İlerleyen yaşlarda beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalma gösterir. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma, bunama ve Alzheimer ile ilişkilendirilir. Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronik hale gelirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olur. İçeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynar.

  • Tansiyona karşı kırmızı pancar suyu

    Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgenir, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatır. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürür. Kan basıncının yüksek seyretmesi kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabilir.

  • Yapılan çalışmalar, hipertansiyonu olan kişilerde günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi. Ancak 'tansiyonu düşürdüğünden' aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Çünkü yaklaşık 136 gram gelen yumru bir kırmızı pancar 106 mg sodyum içerir. Bu da aşırı tüketiminin riskli olabileceğini gösterir.

    Ayrıca diyabeti olanlar da 136 gramlık bir pancarda 9 gram şeker bulunduğu için aşırı tüketmemelidir. Diyabeti olanların haftada 2-3 kez 1 yumru tüketmesi yeterli.

  • Kabızlık, hazımsızlık, şişkinliğe son!

    Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korumada inanılmaz bir etki sunar. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları önleyen pancarın yeterli posa tüketiminde kolon kanserine karşı koruyucu nitelikte bir özellikle karşımıza çıkar.

  • Kırmızı pancar ayrıca bağırsakların sağlığı için en önemli aminoasitlerden biri olan glutamin içerir. Kırmızı pancar tüketimi, dışkıda ya da idrarda pembe renge sebep olabilir. Bu durum zararsızdır. Pancarın özellikle yeşil yapraklarında bulunan oksalat, özellikle böbrek taşı olanlar için sorun yaratabilir. Böbrek taşı olanlar kırmızı pancarı ölçülü tüketmelidir.

  • Egzersiz kapasitenizi arttırır

    Kırmızı pancarda bulunan nitratlar fizilsel performansta oldukça önemli bir rol oynar. Araştırmalar, nitratların özellikle yüksek yoğunluklu egzersizler sırasında fiziksel performansı arttırmaya yardımcıdır. Nitratlar, dinlenme esnasında daha fazla oksijen taşımasıyla kasların iyileşmesini sağlar. Kırmızı pancar, koşu ve bisiklet sporlarında oksijen kullanımını, dayanıklılığı arttırırken daha iyi bir egzersiz performansı için faydalı olabilir. 2019’da profesyonel bisikletçiler arasında yapılan araştırmada, düzenli ve çok miktarda kırmızı pancar suyu tüketen bisikletçilerin zamana karşı performanslarının daha iyi olduğu belirtilmiştir.

  • Kilo vermede en iyi yardımcıdır!

    Besin maddesi ve lif açısından zengin olan kırmızı pancar, kilo verme sürecine katkı sağlar. Kırmızı pancarda bulunan magnezyum ve potasyum, vücuttaki fazla suyu dışarı atmaya yardımcı olarak şişkinlik oluşmasını önler. Pancar, metabolizmanın hızlanmasında etkili olarak, fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olarak fit ve sağlıklı bir vücuda kavuşmanıza yardımcı olur.

  • Beynin en iyi dostu!

    Kırmızı pancar, içinde bulunan nitratlar nedeniyle beyin sağlığına inanılmaz bir katkı sağlar. Nitratlar, demansın erken evrede etki ettiği bölgenin oksijen seviyesinin artırılmasında etkili olur. Yaşlandıkça beyne giden kan akışı azalacağından beyin bilişselliği etkilenebilir. Kırmızı pancar tüketmek bu durumu yavaşlatarak engelleyebilir.

  • Anemiyi önleyebilir

    Kırmızı pancar, içerdiği demir miktarı sayesinde anemiyi önlemeye yardımcı olarak kırmızı kan hücrelerinin yenilenmesini sağlamaktadır.

  • Kırmızı pancarın sağlığa olan diğer faydaları...

    İçeriğinde bulunan C vitamini oranıyla bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle hastalıkların önlenmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar.

    İçeriğindeki lifler sayesinde sindirim sağlığı için önemlidir. Sindirimin düzenlenmesine yardımcı olurken kabızlık probleminin önüne geçer.

    Kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan quarsetin açısından zengin bir besindir. Bu özelliği sayesinde bağışıklığın güçlendirilmesinde ve kanser gibi hastalıkların önlenmesinde etkin bir gıda olma özelliği taşır.

    Antioksidan maddelerden zengin olması sebebiyle cilt sağlığının korunmasına, cildin nem dengesinin sağlanmasına ve sağlıklı, canlı görünen bir cilt elde edilmesine katkıda bulunur.

    İltihap giderici özelliği bulunur. Vücuttaki iltihabın atılmasına yardımcı olur.

    İçeriğinde barındırdığı demir oranı sayesinde demir eksikliği yaşanmasının önüne geçer.

    Kalp hastalıklarının önüne geçilmesinde rol oynar.

  • İçeriğinde bulunan folik asit sayesinde birçok hastalığın ve yorgunluğun önüne geçerken hamilelikte de anne ve bebek sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.

    Saç dökülmesi, egzama, sedef gibi problemleri engellediği bilinmektedir.

    İçerdiğinde barındırdığı yüksek oranda lif sayesinde tokluk sağlayarak kilo verilmesine yardımcı olur. Ayrıca düşük kalorili besinler arasında yer almaktadır. Bu da kilo vermek isteyenler için gönül rahatlığıyla tüketilebilecek sebzelerden biri olduğu anlamına gelmektedir.

    Kırmızı pancar, özellikle pancar suyunun vücuttaki toksinleri arındırma işlevi vardır. Bu özelliği sayesinde karaciğeri temizleyerek vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Böbrekleri temizlediği de bilinmektedir.

    Kan basıncının düşürülmesinde etkisi olduğu, tansiyon gibi rahatsızlıkların önüne geçtiği bilinir.

    Spor yapanlar için çok önemli bir besindir. Spordaki performansı artırıcı özelliği vardır. Vücuda giren oksijen miktarını da artırır. Aynı zamanda enerji verici özelliği bulunur.

  • KIRMIZI PANCARIN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Birçok faydası olan pancarın gereğinden fazla tüketilmesi toksik etkilere ve zararlı sonuçlara yol açabilir. Özellikle karaciğerde problemlere neden olabilmektedir.

    Fakat özellikle ülser gibi mide ve bağırsak rahatsızlıkları bulunan ve böbreklerinde taş olan kişilerin kırmızı pancar tüketmesi kesinlikle önerilmemektedir. Bu kişilerin hastalıklarıyla ilgili şikayetlerini artırdığı bilinmektedir.

    Ayrıca şeker oranı yüksek bir sebze olduğu için özellikle şeker hastalarının tüketimine dikkat etmesi ve mutlaka hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Fazla tüketimi şeker hastası olmayan bireylerde de kan şekeri yükselmelerine sebep olabilmektedir.

  • KIRMIZI PANCAR NASIL TÜKETİLİR?

    Kırmızı pancarı buharda 15 dakikayı, fırında 1 saati geçmeyecek şekilde pişirmeniz önerilir. Fazla kaynatmak besin değerinin düşmesine neden olacağından hafif diri olması çok daha sağlıklıdır. Çiğ tüketerek daha çok vitamin almış olursunuz. Kırmızı pancarı salatalarda, soslarda ve turşu olarak tüketebilirsiniz.

    Kırmızı pancar, tüketilmeden önce ince kabuğunun soyulması gerekebilir. Kırmızı pancar şu şekilde tüketilebilir:

    -Kırmızı pancarları bütün veya dilimlenmiş olarak kızartabilir ya da buharda pişirilebilir.

    -Sirkeyle hazırlanan pancar turşusu, yağ oranı düşük, lif açısından zengin, karbonhidrat ve mineral kaynağıdır.

    -Kırmızı pancarı, blenderdan geçirerek içecek halinde de tüketebilirsiniz.

    Pancarın yeşillikleri garnitür olarak ve salatalara eklenerek kullanılabilir.

    -Kırmızı pancar, soyulup dilimlenerek salataya eklenebilir ve çiğ olarak tüketilir. Pancarı dilimleyip, tuz, karabiber, limon suyuyla ve baharatlarla sağlıklı bir atıştırmalık hazırlanabilir.

    -Yapraklar, potasyum, bakır, magnezyum, A, K ve C vitaminleri açısında zengindir. Kronik hastalık riskini önlemeye yardımcı olur.

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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