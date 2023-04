C vitamini için kırmızı pancar

İnsan vücudunun ve hücrelerinin en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden birisi C vitaminidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi adında yeteri kadar C vitamini almamız gerekir. Vücudun bağışıklık sisteminin zayıf olması durumunda enfeksiyon ve stres dönemlerinde plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşer. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor. İşte kırmızı pancar da burada imdadımıza yetişiyor. Kırmızı pancar ve pancar suyu ihtiyacımız olan C vitamini karşılamada oldukça etkili.