Yapılan çalışmalar, hipertansiyonu olan kişilerde günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi. Ancak 'tansiyonu düşürdüğünden' aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Çünkü yaklaşık 136 gram gelen yumru bir kırmızı pancar 106 mg sodyum içerir. Bu da aşırı tüketiminin riskli olabileceğini gösterir.

Ayrıca diyabeti olanlar da 136 gramlık bir pancarda 9 gram şeker bulunduğu için aşırı tüketmemelidir. Diyabeti olanların haftada 2-3 kez 1 yumru tüketmesi yeterli.