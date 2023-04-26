KIRMIZI PANCAR NASIL TÜKETİLİR?
Kırmızı pancarı buharda 15 dakikayı, fırında 1 saati geçmeyecek şekilde pişirmeniz önerilir. Fazla kaynatmak besin değerinin düşmesine neden olacağından hafif diri olması çok daha sağlıklıdır. Çiğ tüketerek daha çok vitamin almış olursunuz. Kırmızı pancarı salatalarda, soslarda ve turşu olarak tüketebilirsiniz.
Kırmızı pancar, tüketilmeden önce ince kabuğunun soyulması gerekebilir. Kırmızı pancar şu şekilde tüketilebilir:
-Kırmızı pancarları bütün veya dilimlenmiş olarak kızartabilir ya da buharda pişirilebilir.
-Sirkeyle hazırlanan pancar turşusu, yağ oranı düşük, lif açısından zengin, karbonhidrat ve mineral kaynağıdır.
-Kırmızı pancarı, blenderdan geçirerek içecek halinde de tüketebilirsiniz.
Pancarın yeşillikleri garnitür olarak ve salatalara eklenerek kullanılabilir.
-Kırmızı pancar, soyulup dilimlenerek salataya eklenebilir ve çiğ olarak tüketilir. Pancarı dilimleyip, tuz, karabiber, limon suyuyla ve baharatlarla sağlıklı bir atıştırmalık hazırlanabilir.
-Yapraklar, potasyum, bakır, magnezyum, A, K ve C vitaminleri açısında zengindir. Kronik hastalık riskini önlemeye yardımcı olur.
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