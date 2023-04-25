NEFES DARLIĞI CİDDİ OLABİLİR
Johns Hopkins Medicine'e göre nefes darlığı, yeterince hava alamıyormuşsunuz gibi hissetmenize neden olur. Göğsünüz de gergin hissedebilir veya kendinizi soluk hissedebilirsiniz. Egzersiz sırasında nefessiz kalmak, elbette egzersiz yapmanın normal bir parçası olabilir. Ek olarak, nefes darlığı anksiyete veya panik atakların bir belirtisi olabilir. Bununla birlikte, nefes darlığı da ciddi bir kırmızı alarm olabilir.
Penn Medicine'de bir göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Jason Fritz'e göre , "Ani nefes darlığı başlangıcı, kalp krizi, akciğerlerde kan pıhtılaşması veya aortla ilgili bir sorun gibi acil tıbbi müdahale gerektiren oldukça ciddi bir duruma işaret edebilir."