EGZERSİZ FİZİKSEL SAĞLIĞINIZI NASIL İYİLEŞTİRİR?

Düzenli hareket daha dayanıklı bir beden ve zihne sahip olmanızı sağlar.

Kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olur

İster fazla kilo vermek ister mevcut kilonuzda kalmak isteyin, egzersiz bunu yapmanın en iyi yollarından biridir. Kalori yakmanıza yardımcı olur ve aktivite ne kadar yoğun olursa, o kadar fazla kalori yakarsınız. Bununla birlikte, yaktığınız kalori miktarı, yaşınız, cinsiyetiniz, kilonuz ve aktivite türünüz ve yoğunluğunuz dahil olmak üzere birçok şeye bağlıdır.