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Kalp ve damar hastalıklarını giderir, depresyonu önler! Düzenli yaptığınızda ömrü uzatır

Kalp ve damar hastalıklarını giderir, depresyonu önler! Düzenli yaptığınızda ömrü uzatmaya yardımcı

Beden sağlığını korumak ve daha mutlu bir hayat yaşamak için düzenli olarak egzersiz yapmak şart. Uzmanlar her gün egzersiz yapmanın insan ömrünü utacağını ve birçok hastalıklara karşı önleyici olacağını belirtiyor. Egzersiz kaslarınızı çalıştırır ve kalori yakar. Koşmak, yüzmek, yürümek, koşmak ve dans etmek gibi pek çok aktivite egzersiz sayılır.

Giriş: 27.04.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaşınız, cinsiyetiniz veya fiziksel aktivite seviyeniz ne olursa olsun, düzenli egzersiz fiziksel ve zihinsel sağlığınızı artırabilir. Bir süredir egzersiz yapmadıysanız, orta yoğunlukta aerobik ile egzersize geri dönmeyi deneyebilirsiniz. Çok yakında, vücudunuzu düzenli olarak hareket ettirmenin olumlu etkilerini hissetmeye başlayacaksınız.

  • EGZERSİZ FİZİKSEL SAĞLIĞINIZI NASIL İYİLEŞTİRİR?

    Düzenli hareket daha dayanıklı bir beden ve zihne sahip olmanızı sağlar.

    Kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olur

    İster fazla kilo vermek ister mevcut kilonuzda kalmak isteyin, egzersiz bunu yapmanın en iyi yollarından biridir. Kalori yakmanıza yardımcı olur ve aktivite ne kadar yoğun olursa, o kadar fazla kalori yakarsınız. Bununla birlikte, yaktığınız kalori miktarı, yaşınız, cinsiyetiniz, kilonuz ve aktivite türünüz ve yoğunluğunuz dahil olmak üzere birçok şeye bağlıdır.

  • Örneğin, 155 kiloluk bir kişi, 30 dakikalık düşük etkili aerobik yaparak yaklaşık 198 kalori yakar. 30 dakika yüksek etkili step aerobik yaparlarsa, 360 kalori yakabilirler.

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    Kaslarınızı ve kemiklerinizi güçlendirir

    Egzersiz, güçlü kemikler ve kaslar oluşturmak ve korumak için hayati önem taşır. Yeterince protein aldığınızda halter kas yapımını hızlandırabilir.

     

  • Yaşlandıkça, vücudunuz kas kütlesini ve işlevini kaybeder. Bu sizi daha fazla yaralanma ve sakatlık riskine sokar. Düzenli egzersiz kas kaybını azaltır ve yaşlandıkça gücün korunmasına yardımcı olur. Egzersiz ayrıca yaşamın ilerleyen dönemlerinde osteoporozun önlenmesinde çok önemli olan kemik yoğunluğunu da oluşturur.

  • Sağlık durumlarını ve hastalıkları önlemeye yardımcı olur

    İyi, güçlü bir kalp için düzenli olarak egzersiz yapın. Mevcut kilonuz ne olursa olsun, fiziksel aktivite vücuttaki "iyi" kolesterolü ( yüksek yoğunluklu lipoprotein veya HDL) artırır.

  • Düzenli egzersiz aşağıdaki gibi durumlara yakalanma şansınızı azaltırken kanınızın sorunsuz bir şekilde akmasını sağlamanın anahtarıdır:

    Kalp ve damar hastalıkları

    Metabolik sendrom

    Göğüs, mesane, böbrek, akciğer ve mide kanserleri dahil birçok kanser

    Yüksek tansiyon

    Felç

    Endişe

    Depresyon

    Tip 2 diyabet (Ulusal Sağlık Hizmetleri: “Egzersizin faydaları.”)

  • Ömrünüzü uzatabilir

    Düzenli egzersiz daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. Kanser ve kalp hastalığı gibi durumlardan erken ölme şansını düşürür. Haftada en az 150 dakika aktif olmaya çalışın.

  • Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce doktorunuzla konuşmanız iyi bir fikirdir. Sağlığınızı kontrol ettikten sonra, yaşınıza göre doğru miktarda aktivite önereceklerdir.

  • EGZERSİZ RUH SAĞLIĞINIZI NASIL İYİLEŞTİRİR?

    Egzersizin zihinsel sağlığınız üzerindeki bazı faydaları, egzersiz yaptıktan hemen sonra bile olabilir.

  • Daha mutlu hissetmeni sağlar

    Egzersiz, olumsuz düşünceleri engellemeye yardımcı olur ve sizi günlük endişelerden uzaklaştırır. Vücudunuz, mutlu bir duyguyu tetikleyen serotonin ve endorfinler gibi kimyasallar salgılar. Diğer insanlarla egzersiz yapmak bu etkiyi daha da artırabilir.

  • Yaşlandıkça öğrenme, düşünme ve muhakeme yeteneklerini geliştirir

    Egzersiz yaptığınızda vücudunuz, beynin işlevini ve yapısını değiştiren proteinler ve diğer kimyasalları serbest bırakır. Ayrıca beynin yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olan yeni hücreler geliştirmesini sağlar.

  • Depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur

    Egzersiz, hafif ila orta şiddette depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlara benzer şekilde hareket eder - sadece yan etkiler olmadan. Egzersiz yapmak beyin fonksiyonlarını iyileştirir, iltihaplanmayı azaltır ve sinir hücrelerinin büyümesini destekler, bunların tümü ruh halinize yardımcı olabilir.

  • Fiziksel aktivite, endorfinlerin salınmasıyla kaygıya bağlı gerginliği ve stresi azaltmaya da yardımcı olur. Egzersiz yaparken vücudunuzun ne yaptığına ve nasıl hissettiğine dikkat etmek, olumsuz düşünce ve endişelerin akışını kesmeye de yardımcı olabilir.

  • DEHB'yi yönetmeye yardımcı olur

    Egzersiz, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya DEHB semptomlarını kontrol altına almanın en iyi yollarından biridir. Odaklanmayı ve dikkati destekleyen hormonları anında artırarak motivasyonu, ruh halini, hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olur.

  • EGZERSİZİ RUTİNİNİZİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEK İÇİN İPUÇLARI

    Egzersizin zor veya talepkar olması gerekmez. Ayrıca pahalı olması veya çok fazla zamanınızı alması gerekmez. Haftalık rutininizin düzenli bir parçası haline getirmek için şu ipuçlarını deneyin:

    Sevdiğiniz eğlenceli fiziksel aktivite türlerini yapın.

    Arkadaşlarınızı ve ailenizi dahil edin.

    İlerlemenizi takip edin.

    Hava kötü olduğunda bile yapabileceğiniz aktiviteler bulun.

  • Haftada yaklaşık 150 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Bu, haftada 5 gün için günde yaklaşık 30 dakikaya kadar ekler. Vücudunuzu hareket ettirmek için fazladan biraz zaman harcamak size çok çeşitli sağlık yararları sağlayacaktır.

    Kaynak: Health, Health Publishing, Journal of Public Health

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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