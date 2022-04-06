İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

5 Nisan Fatih Altaylı ile Bire Bir konukları belli oldu!

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; şarkıcı ve oyuncu Şevval Şam, oyuncu Hakan Bilgin, milli güreşçi Taha Akgül ve şef Deniz Şahin oluyor.

"Fatih Altaylı ile Bire Bir", bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!