Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

103'üncü saatte Venüs'ün havlaması kurtardı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesindeki 6 katlı apartmanın enkazından, depremden 103 saat sonra ekiplerin sesine tepki veren "Venüs" adlı köpek ile sahibi 35 yaşındaki Duygu ismindeki bir kadın depremzede, Ciner ve Şişecam arama kurtarma ekiplerinin Jandarma ile yürüttüğü çalışma sonucu kurtarıldı

Giriş: 10.02.2023 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
103'üncü saatte Venüs'ün havlaması kurtardı!
AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler sonrası yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Antakya'daki enkazlarda çalışmalara devam ediliyor.

KÖPEK HAVLAMASI DUYULDU

AA'da yer alan habere göre Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın enkazında çalışan asker, polis, jandarma, UMKE ile yerli ve yabancı sivil kurtarma ekipleri, "Sesimi duyan var mı?" çağrısı yaptıkları yıkıntıların arasından köpek havlaması duydu.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından, Ciner ve Şişecam ekiplerinin jandarma ile yürüttüğü kurtarma çalışmalarında Duygu adlı genç kadının enkazdan çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı

ÖNCE VENÜS SONRA SAHİBİ KURTULDU

Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, köpeği "Venüs" ve ardından isminin Duygu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki kadını bulunduğu yerden aldı.

KÖPEĞE DE SERUM BAĞLANDI

Ekipler, depremzede kadını sağlık görevlilerine teslim etti. Köpeğe ise sağlık ekiplerince serum bağlandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antakya'daki yıkım!
Antakya'daki yıkım!
Enkaz altından 55 saat sonra bir köpek kurtarıldı
Enkaz altından 55 saat sonra bir köpek kurtarıldı
'Cennetten bir kare' denilen rezidans yerle bir oldu
'Cennetten bir kare' denilen rezidans yerle bir oldu
'Anneannem de teyzem de kurtuldu!'
'Anneannem de teyzem de kurtuldu!'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.