Yurt dışına seyahatte pandeminin acısını çıkarttık!
Türkiye'den yurt dışına seyahat eden vatandaşların sayısı, pandemi öncesi rakamları aştı. Yurt dışına çıkış sayısı ve harcanan parada artış gerçekleşirken, ortalama harcama ve ortalama geceleme süresinde zirveden uzak rakamlar ortaya çıktı
Dünyada 'revenge travel' (intikam (öç, acısını çıkarma) seyahati) olarak adlandırılan pandemi sonrası seyahatte yaşanan patlama Türkiye'de de etkisini gösterdi. 10 yıllık verilere baktığımızda; 2023, ilk 6 ayda en çok yurt dışına seyahat eden kişinin olduğu yıl olarak kayıtlara geçti. Harcanan toplam parada da zirve görüldü. Buna rağmen kişi başına ortalama harcama ve ortalama geceleme sayılarında düşüş yaşandı.
İLK 6 AYLIK RAKAMLAR
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre; 2023'ün ilk 6 ayında Türkiye'den 4 milyon 946 bin 679 kişi yurt dışına seyahat etti. 10 yıllık tabloda pandemi nedeniyle 2022'de 2 milyon 705 bin 801, 2021'de 676 bin 510'da kalan bu rakam, pandemi öncesinde 2019'da 4 milyon 462 bin 584 ile bu yıla kadarki en yüksek noktadaydı.
Not: 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle rakamlar düşük kaldı.
VİZE SIKINTISINA RAĞMEN REKOR GELDİ
Schengen vizesi almak isteyen vatandaşların, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre zorluk yaşamasına rağmen yurt dışı seyahatte rekor sayıya ulaştı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, mayıs ayında yaptığı açıklamada, vize müracaatları konusunda sistemli bir engelleme olduğunu belirterek, "Bu engellemelerin yanında vizeye müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza verilen ret oranları da çok yükselmiş durumda. 2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15'in üzerinde iken, 2023'te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi" ifadelerini kullanmıştı. Turizmciler de sık sık bu konu nedeniyle seyahatlerde iptaller gerçekleştiğini belirtiyor.
HARCANAN PARA 10 YILIN ZİRVESİNDE, KİŞİ BAŞI ORTALAMA İSE GEÇEN YILLARIN GERİSİNDE
Harcanan toplam para da 2023'ün ilk 6 ayında 3 milyar 166 milyon 746 bin dolar ile yine zirveye ulaştı. Bundan önceki en yüksek harcama 2016'da 3 milyar 47 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2023'te ilk 2 çeyreğin ortalamasında kişi başına harcama 645 dolar oldu. Bu alanda rekor 792 dolar ile 2016 yılına ait...
Not: 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle rakamlar düşük kaldı.
ORTALAMA GECELEME SAYISI AZALDI
Ortalama geceleme sayısında ise 2023'te ilk iki çeyreğin ortalaması 14.1 gece olarak ortaya çıktı. Yurt dışına çıkış sayısı ve harcamalar artarken, ortalama harcamada olduğu gibi ortalama geceleme sayısında da geçen yıla göre düşüş yaşandı. 2022'de ortalama gecelemesi sayısı 16.9 olarak kayıtlara geçmişti.
Not: 2020'de seyahat kısıtlamaları nedeniyle rakam düşük çıkarken, 2021'deki 24.7'lik ortalama, gidilen ülkelerin birçoğunda yapılan karantina uygulaması nedeniyle oluştu.