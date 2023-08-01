Yurt dışına seyahatte pandeminin acısını çıkarttık!

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Dünyada 'revenge travel' (intikam (öç, acısını çıkarma) seyahati) olarak adlandırılan pandemi sonrası seyahatte yaşanan patlama Türkiye'de de etkisini gösterdi. 10 yıllık verilere baktığımızda; 2023, ilk 6 ayda en çok yurt dışına seyahat eden kişinin olduğu yıl olarak kayıtlara geçti. Harcanan toplam parada da zirve görüldü. Buna rağmen kişi başına ortalama harcama ve ortalama geceleme sayılarında düşüş yaşandı.

İLK 6 AYLIK RAKAMLAR

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre; 2023'ün ilk 6 ayında Türkiye'den 4 milyon 946 bin 679 kişi yurt dışına seyahat etti. 10 yıllık tabloda pandemi nedeniyle 2022'de 2 milyon 705 bin 801, 2021'de 676 bin 510'da kalan bu rakam, pandemi öncesinde 2019'da 4 milyon 462 bin 584 ile bu yıla kadarki en yüksek noktadaydı.

Toplam çıkış yapan kişi 2014 3 770 370 2015 4 327 569 2016 3 861 005 2017 4 192 143 2018 4 264 592 2019 4 462 584 2020 1 743 660 2021 676 510 2022 2 705 801 2023 4 946 679

Not: 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle rakamlar düşük kaldı.

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VİZE SIKINTISINA RAĞMEN REKOR GELDİ

Schengen vizesi almak isteyen vatandaşların, bu yıl geçtiğimiz yıllara göre zorluk yaşamasına rağmen yurt dışı seyahatte rekor sayıya ulaştı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, mayıs ayında yaptığı açıklamada, vize müracaatları konusunda sistemli bir engelleme olduğunu belirterek, "Bu engellemelerin yanında vizeye müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza verilen ret oranları da çok yükselmiş durumda. 2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15'in üzerinde iken, 2023'te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi" ifadelerini kullanmıştı. Turizmciler de sık sık bu konu nedeniyle seyahatlerde iptaller gerçekleştiğini belirtiyor.

HARCANAN PARA 10 YILIN ZİRVESİNDE, KİŞİ BAŞI ORTALAMA İSE GEÇEN YILLARIN GERİSİNDE

Harcanan toplam para da 2023'ün ilk 6 ayında 3 milyar 166 milyon 746 bin dolar ile yine zirveye ulaştı. Bundan önceki en yüksek harcama 2016'da 3 milyar 47 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2023'te ilk 2 çeyreğin ortalamasında kişi başına harcama 645 dolar oldu. Bu alanda rekor 792 dolar ile 2016 yılına ait...

Harcanan toplam para (dolar) Ortalama harcanan para (dolar) 2014 2 768 553 739 2015 2 825 336 657 2016 3 047 320 792 2017 2 242 147 528 2018 2 729 284 637 2019 2 149 249 486 2020 793 491 228 2021 571 359 844 2022 1 722 776 637 2023 3 166 746 645

Not: 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle rakamlar düşük kaldı.

ORTALAMA GECELEME SAYISI AZALDI

Ortalama geceleme sayısında ise 2023'te ilk iki çeyreğin ortalaması 14.1 gece olarak ortaya çıktı. Yurt dışına çıkış sayısı ve harcamalar artarken, ortalama harcamada olduğu gibi ortalama geceleme sayısında da geçen yıla göre düşüş yaşandı. 2022'de ortalama gecelemesi sayısı 16.9 olarak kayıtlara geçmişti.

Ortalama geceleme sayısı 2014 14.9 2015 14.1 2016 11.6 2017 11.1 2018 10.3 2019 9.7 2020 4.7 2021 24.7 2022 16.9 2023 14.1

Not: 2020'de seyahat kısıtlamaları nedeniyle rakam düşük çıkarken, 2021'deki 24.7'lik ortalama, gidilen ülkelerin birçoğunda yapılan karantina uygulaması nedeniyle oluştu.