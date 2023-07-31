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        Haberler Para Bankacılık BDDK'dan kredi kartı taksitlendirmesine sınırlama - Son dakika - Para Haberleri

        BDDK'dan kredi kartı taksitlendirmesine sınırlama

        Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımları yolu ile tüketimi kesmeye çalışırken BDDK'da yine aynı kapsamda TCMB'nin adımlarına destek olacak bir kararı açıkladı. BDDK, talep enflasyonunu dizginleme adıma kredili harcamaları kısma adımı olarak önemli iki karara imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 21:38
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        BDDK'dan kredi kartı taksitlendirmesine sınırlama
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        BDDK'nın açıklaması şöyle:

        "Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

        Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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