01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vakıfbank müşteri alışkanlıklarını analiz ederek geliştirdiği kişiye özel sesli asistanı ViBi’yi tanıttı. Vakıfbank’ın mobil uygulaması üzerinden hizmet veren sesli asistan ViBi ile para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, taksitli ve nakit avans başvurusu, sanal kart bilgileri ve limit belirleme işlemleri yapılabiliyor.
5 bin soruya yanıt verip, 300’e yakın bankacılık işleminde kullanıcılara destek veren sesli asistanla güncel kur ve pariteleri öğrenilip, varlık durumu ve kredi kartı borcu gibi bilgilerini sorgulanabiliyor.
ViBi’nin tanıtımı için düzenlenen toplantıya katılan Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kendi bankacılık yazılımlarını kendi kaynakları ile kodlayıp geliştiren, bir banka olduklarını belirterek, “Bugünün ihtiyaçlarına göre ‘yarını kodlamak’ da bize yeterli gelmiyor. Blokzincir, açık bankacılık, yapay zekâ, robotik yazılım gibi kavramlar artık bankacılık uygulamaları içinde çok hızlı bir şekilde konumlanıyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.
‘YAPAN DEĞİL YAPAN ZEKÂ’
Vakıfbank mobi uygulamasını kullananların sayısının 4.2 milyonu geçtiğini söyleyen Üstünsalih, “Dijital olmak için değil, dijitalle gelen yeni iş yapma şekillerini ve teknolojileri kullanarak, sektörde bir ‘müşteri-odaklı oyun kurucu’ olmak istiyoruz. Bu kapsamda en yenilikçi ve en teknolojik üyemiz olan ViBi, müşterilerimizle mobilde buluştu. Kendisini yapay zekâ olarak değil, yapan zekâ olarak isimlendiriyoruz. Müşterilerimizi dinleyen, ve onların ihtiyaçlarına çözümler sunan asistanımız, bundan sonra hayatımızın merkezinde olacak” diye konuştu.
‘VERİLERİNİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMIYOR’
ViBi’nin yüzde 100 yerli bir yazılım olarak geliştirildiğini vurgulayan VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ise şunları söyledi:
“ViBi, konuşma hızınız ve biçiminiz nasıl olursa olsun, söylediklerinizi anlamlandırır ve işlemlerinizi sürdürür. Telefonun işletim sisteminden bağımsız çalışır. Aktif olmadığı anlarda dinleme ya da ses kaydı yapmaz. Verileri kimseyle paylaşmaz.”
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