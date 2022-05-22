HABERTURK.COM

Sabit coin TerraUSD (UST) ve LUNA'nın çöküşünün kripto para piyasasındaki genel etkisi azalsa da konuyla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.

Güney Kore basını geçtiğimiz hafta resmi belgeleri kanıt göstererek UST ve LUNA'nın geliştiricisi Terraform Labs'in ülkedeki ofislerini 30 Nisan'da kapattığını bildirmişti.

Bu gelişme dünya basınında büyük ses getirdi. Çünkü UST hedef fiyatı olan 1 doların altına gerilediğinde Terraform Labs ve Kurucusu Do Kwon sık sık bunun organize bir saldırı sonucu yaşandığını iddia etmişti.

UST 9 Mayıs'ta çakılmaya başlarken yanında LUNA'yı da çekerek yatırımcıların günler içerisinde 40 milyar dolara yakın bir kayıp yaşamasına yol açtı. 9-16 Mayıs arasında Do Kwon sık sık LUNA Vakfı aracılığıyla piyasaya müdahale etmeye çalıştıklarını, bunun yanında da teknik ekiplerinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirtmişti.

DOLANDIRICILIK ŞÜPHESİ

Dolayısıyla yatırımcılar Do Kwon'a öfkeli olsa da yaşanan krizin 'kötü sistem ve beceriksizlik' sebebiyle ortaya çıktığına dair bir kanaat hakimdi. Ancak Do Kwon'un çöküşten 9 gün önce Güney Kore ofislerini kapatmış olması yatırımcılarda dolandırıcılık yaşanmış olabileceği düşüncesine yol açtı.

Güney Kore'de Terraform Labs ve Do Kwon'a yönelik inceleme ve hukuki süreç devam ediyor. Bunun yanında Do Kwon, yaşananlarla ilgili ifade vermek üzere Güney Kore Ulusal Meclisi'ne davet edildi.

Hukuki süreç devam ettiği için henüz tüm yaşananlar tüm şeffaflığıyla anlaşılabilmiş değil. Ancak Do Kwon son yaptığı açıklamayla çöküşü önceden bilip şirket ofislerini kapattığına dair iddiaları reddetti.

KAÇMADIĞINI BELİRTTİ

Şirket kapatmanın uzun bir süreç olduğunu belirten Do Kwon "Kore'deki Terra ofisinin yaşanan 'kazadan' kısa bir süre önce kapatılması tamamen tesadüftür" ifadelerini kullandı. Do Kwon daha önceden şirket merkezlerini Singapur'a taşıdıkları bilgisini verdi.

Do Kwon bunun yanında Güney Kore basınında ülkeden kaçtığına dair çıkan haberleri de yalanlayarak "Kaçmadım zaten Aralık ayından bu yana Singapur'dayım" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜM MELEKLERİ' TOPLANDI

Geçen hafta göreve atanan Güney Kore Adalet Bakanı Han Dong-hoon'un Terra konusuyla yakından ilgilendiği belirtilirken Terraform Labs skandalının araştırılması için mali soruşturma alanındaki başarılarıyla tanınan 'Yeouido Ölüm Melekleri' isimli bir araştırma birimi 2 yıl 4 ayın ardından yeniden göreve çağrıldı. 7'si savcı 48 kişiden oluşan bu ekip ismini Seul'un finans merkezi Yeouido bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı soruşturmalar ve verdirdiği cezalardan alıyor. Ekip üyeleri Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Kurumu yetkililerinden oluşuyor.

Yeouido Ölüm Melekleri gibi özel araştırma birimleri 2 yıl önceki hukuk reformu kapsamında rafa kaldırılmıştı. Ancak yaşanan krizin boyutu bu uygulamaya yeniden dönülmesine yol açtı.

AVUKATLARI İSTİFA ETTİ

Terraform Labs'in hukuk ekibinde yer alan avukatlar Marc Goldich, Lawrence Florio ve Noah Axler'in şirketten ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu istifalarla ilgili şirketten açıklama yapılmadı. İstifalar avukatların LinkedIn profillerini güncellemesiyle öğrenildi. Güney Kore'de yatırımcı ve yetkililerin hukuki baskıyı artırdığı dönemde gelen bu istifalar Do Kwon'a bir darbe daha vurdu.