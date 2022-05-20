Güney Koreli Do Kwon'un Kurucusu ve CEO'su olduğu Terraform Labs'in kripto para piyasasında yarattığı çöküş ülkede soruşturma açılmasına yol açtı. Ön araştırmalar Do Kwon'a yönelik şüphelerin artmasına yol açtı.
9 Mayıs'ta Terraform Labs'in yaratıcısı olduğu Terra ağının sabit coini TerraUSD (UST) 1 dolarlık hedef fiyatında tutunamadı. Terra ağının yerel kripto parası LUNA da bunun üzerine çakıldı. Toplamda 1 haftada 40 milyar dolarlık piyasa değeri buharlaştı. Terra ağının kurtarılmasına dair herahngi bir umut kalmadı.
UST ilk olarak 0.70 doların altına gerilediğinde Do Kwon LUNA Vakfı'nın rezervleriyle parayı yeniden 1 dolarlık değere sabitlemeye çalıştıklarını belirtmişti. Süreç boyunca Do Kwon UST'deki değer kaybının organize bir saldırı sonucu yaşandığını vurgulamıştı. UST hiç bir zaman 1 dolarlık değerine dönemedi ve yatırımcıların parası eridi.
30 NİSAN'DA ŞİRKETİ KAPATMIŞ
Güney Kore'de son ortaya çıkan belgeler ise çöküş öncesi Singapur merkezli Terraform Labs'in 30 Nisan tarihinde Güney Kore'deki şirketini kapatma kararı aldığını gösterdi. Güney Kore basınının resmi belgelere dayandırdığı habere göre Terraform Labs Kore, söz konusu tarihte gerçekleşen hissedarlar toplantısında Busan'da bulunan genel merkezi ve Seul'deki ofisini kapatma kararı aldı. Karar, Do Kwon'un imzasıyla hayata geçti.
İFADEYE DAVET ETTİ
Güney Kore'de yaklaşık 280.000 yatırımcının UST ve LUNA'daki çöküşte kayıp yaşadığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla yaşanan kriz siyasetin de ülkedeki en önemli gündem maddesi haline geldi. Çin Ulusal Meclisi Politik İşler Komitesi Üyesi Yoon Chang-Hyeon, komiteye ifade vermek üzere Do Kwon'u meclise davet etti.
Bunun yanında Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu da çöküş sırasında kripto para borsalarında yapılan işlemleri incelemeye aldı.
ÖZEL EKİP TOPLANDI
Güney Kore basını üç gün önce göreve başlayan Han Dong-hoon'un Terra konusuyla yakından ilgilendiğini bildirdi. Terraform Labs skandalının araştırılması için mal soruşturma alanındaki başarılarıyla tanınan 'Yeouido Ölüm Melekleri' isimli bir araştırma birimi 2 yıl 4 ayın ardından yeniden göreve çağrıldı. 7'si savcı 48 kişiden oluşan bu ekip ismini Seul'un finans merkezi Yeouido bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı soruşturmalar ve verdirdiği cezalardan alıyor. Ekip üyeleri Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Kurumu yetkililerinden oluşuyor.
Yeouido Ölüm Melekleri gibi özel araştırma birimleri 2 yıl önceki hukuk reformu kapsamında rafa kaldırılmıştı. Ancak yaşanan krizin boyutu bu uygulamaya yeniden dönülmesine yol açtı.
AVUKATLAR AYRILDI
Son olarak iki gün önce Terraform Labs'in hukuk ekibinde yer alan avukatlar Marc Goldich, Lawrence Florio ve Noah Axler'in şirketten ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu istifalarla ilgili şirketten açıklama yapılmadı. İstifalar avukatların LinkedIn profillerini güncellemesiyle öğrenildi. Güney Kore'de yatırımcı ve yetkililerin hukuki baskıyı artırdığı dönemde gelen bu istifalar Do Kwon'a bir darbe daha vurdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!