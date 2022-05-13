TerraUSD ve LUNA coin battı, oklar ona çevrildi! Güney Koreli Do Kwon da battı! - LUNA coin haberleri son dakika

HABERTURK.COM

Kripto para piyasasında TerraUSD (UST) ve LUNA krizi devam ediyor. Bugün itibarıyla piyasa genelinde ilk panik yavaş yavaş atlatılmaya başlansa da henüz tam bir toparlanma yaşanmadı.

Sabit coin UST bugün itibarıyla da 1 dolarlık hedefinin çok altında bir şekilde 0.17 dolara düştü. Nisanda 119 dolarla tarihi zirvesini gören LUNA ise arz artışının da etkisiyle bugün 0.00004 dolara geriledi.

Kriz patlak vermeden önce Bitcoin 32.000 doları zorlarken dün 27.000 doların altını gördü. Bugün tekrar 30.000 dolara yükseldi. Ancak altcoinlerde düşüşler daha sert oldu. LUNA ile hiçbir ilişkisi olmayan kripto paralarda bile haftalık yüzde 30-40 düşüşler kaydedildi. Bu süreçte kripto paraların toplam piyasa değeri 350 milyar dolar gerileyerek 1 trilyon 315 milyar dolara geriledi.

Tabii bu çalkantılı dönemde gözler TerraUSD ve LUNA yaratıcısı Güney Koreli Do Kwon'a çevrildi. 1991 doğumlu Do Kwon dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Stanford'dan mezun oldu. 2018 yılında ise yarattığı algoritmik sabit coin UST çok hızlı bir şekilde yatırımcıların ilgisini çekti.

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMADI

Kwon ve ekibinin yazdığı sistemle bir UST elde edilmesi için 1 dolarlık LUNA yakılması gerekiyordu. Yani aslında bu sabit coinin herhangi bir karşılığı bulunmuyordu. Sadece LUNA Vakfı'nın gerektiğinde UST'yi dengeleyebilmek üzere elinde tuttuğu AVAX ve Bitcoin'ler bulunuyordu.

Bu konsept pek çoklarına dahiyane bir fikir olarak gelmişti. Ancak başta 24 milyar dolarlık servetiyle kripto para dünyasının en zengin ismi olan FTX CEO'su Sam Bankman-Fried olmak üzere birçok kişi de bu projeye şüpheyle yaklaşmıştı. Sam Bankman-Fried 2 ay önce volatil varlıklarla sabit coin desteklemenin sorunlu bir konsept olduğunu belirterek UST'de bir kriz yaşanabileceğini belirtmişti.

1 AY ÖNCEKİ SKANDAL AÇIKLAMASI

Do Kwon ise bu eleştirilere aldırış etmedi. Hatta geçen ay ünlü Twitch yayıncısı Alexandra Botez'in programında bugün itibarıyla fazlasıyla manidar hale gelen kendini beğenmiş açıklamalarda bulundu. Botez'in kripto para piyasasında binlerce proje olduğunu ve bunların kaçının hayatta kalabileceğini sorması üzerine Do Kwon gülerek "Bence bir çoğu gidecek. Şirketlerin batışını seyretmek çok zevkli" ifadelerini kullanmıştı. Botez'in "Ders çıkarmak için seyretmek gerekir değil mi" sorusuna ise sadece gülerek cevap vermiştİ.

91 DOĞUMLU TOSUNCUK DA KURTARACAKTI

Do Kwon Terra projesini halen kurtarabileceğini iddia etse de buna yönelik açıklamaları Türk sosyal medyasında Çiftlikbank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ı hatırlattığı ifade edildi. Do Kwon gibi 1991 doğumlu olan ve Tosuncuk lakabıyla tanınan Aydın, Çiftlikbank'ta ödemeler yapılamamaya başlayınca yurtdışına kaçmıştı. Uruguay'dan yatırımcılara mesaj atan Aydın paralarını geri vereceğini iddia etmişti. Ancak o paralar hiç bir zaman ödenmedi. Tosuncuk da geçen temmuz ayında Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.