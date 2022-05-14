'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

Son günlerde kripto para piyasasında milyarlarca dolarlık kayba yol açan Terraform Labs Kurucusu Do Kwon TerraUSD (UST) ve LUNA'da yaşananlarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
Twitter üzerinden yaptığı açıklamada son günlerini UST'nin depeggingi (1 dolara sabitlenememesi) dolayısıyla yıkılan Terra topluluk üyeleri, çalışanları, dostları ve ailesiyle telefonda konuşarak geçirdiğini söyleyen Do Kwon "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
'KÂR ETMEDİM'
Merkeziyetsiz ekonomilerin halen merkeziyetsiz parayı hak ettiğine inandığını belirten Do Kwon açıklamasına şöyle devam etti:
"Ancak artık o paranın artık bu haliyle UST olmayacağı belli olmuştur. Ben veya herhangi bir ilişkili olduğum kurum bu olaydan hiç bir şekilde kâr etmemiştir. Kriz esnasında UST veya LUNA satmadım. Depegging süreci esnasına Luna Vakfının Bitcoin rezervlerinin kullanımının belgelenmesi üzerinde çalışıyoruz. Lütfen sabırlı olun. Ekiplerimiz pek çok işi aynı anda yürütüyor."
SABİT KALAMADI
Değeri her zaman 1 dolara sabit olması gereken algoritmik sabit coin UST ilk olarak 9 Mayıs akşamı 0.70 doların altına geriledi. Ardından ertesi gün 0.90 doların üzerine çıkınca Do Kwon UST'yi yeniden 1 dolara sabitlemek için çalıştıklarını açıkladı.
Bu arada Bitcoin 30.000 dolarlık psikolojik sınırın altına inerken UST talebinin organize bir saldırıyla bilinçli olarak artırılarak likidite sorunu yaratıldığı iddia edildi. UST 11 Mayıs'ta ise 0.62 dolara geriledi. Bu sabit coinde yaşanan kargaşa tüm kripto para piyasasını etkiledi. UST 12 Mayıs'ta bir yükseliş yaşasa da dün 0.20 doların altına geriledi. Bitcoin de bu esnada 27.000 doların altını gördü.
NEREDEYSE SIFIRLANDI
Bu esnada Terra ağının yerel kripto parası LUNA'da da milyarlarca dolarlık kayıp yaşandı. 9 Mayıs'ta 64 dolardan işlem gören LUNA 0.00014 dolara kadar geriledi. Binance'de işlemleri durduruldu.
Luna'nın 5 Nisan'da değeri 116 dolara kadar çıkmıştı. O tarihte kripto paranın toplam değeri de 40.9 milyar doları görmüştü.
MİLYARLARCA YENİ ARZ
Piyasa değeri bakımından en büyük 5 kripto para arasına giren LUNA böylece tarihi bir çöküşe imza atmış oldu. LUNA'nı toplam piyasa değeri önceki gün 154 milyon dolara kadar düşmüştü. Ancak paranın değeri sıfıra yaklaşmasına rağmen milyarlarca LUNA arz edilince toplam piyasa değeri de 1 milyar dolara yükselmiş gibi göründü. LUNA'nın pek çok kripto paranın aksine bir arz limiti bulunmuyor.
DOLAR KARŞILIĞI YOKTU
Kurulan algoritmik sisteme göre 1 UST elde edilmesi için 1 dolarlık LUNA yakılması gerekiyordu. Elde edilen UST'ler likidite havuzuna aktarılıp arz-talep dengesi kurularak 1 UST'nin 1 dolarlık değerde sabit kalması hedefleniyordu. Bunun yanında Luna Vakfı'nın rezerv para olarak farklı kripto paraları bulunuyordu. Yani aslında 1 dolarlık değere sabitlenmiş görünse de bu paranın bir dolar karşılığı bulunmuyordu.
LUNA arzı UST'yi sabitleme çabalarının bir parçası olarak artırılmıştı.
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