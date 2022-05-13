Kripto para piyasası son haftalarda artan enflasyon, merkez bankalarının faiz artırımlarına başlaması ve buna bağlı olarak artan resesyon endişeleri sebebiyle halihazırda satış baskısının yoğun bir biçimde hissedildiği bir alan haline gelmişti.

Tüm bu olumsuzlukların üzerine algoritmik sabit coin TerraUSD'nin (UST) 1 dolarda sabit kalamayıp önceki gün 0.36 dolara kadar düşmesiyle yeni bir şok yaşandı. Buna bağlı olarak UST'nin mint edilebilmesi için yakılan kripto para LUNA da tarihi bir düşüş yaşadı.

UST tüm çabalara rağmen bu sabah da 0.17 dolarla 1 dolarlık hedef fiyatının çok altında kaldı. LUNA ise 0.00004 dolardan işlem görüyor. LUNA Vakfı UST'yi kontrol altına alabilmek için LUNA arzında artışa gitti.

KRİZDEN ÇIKARTILACAK DERSLER

Kripto para piyasasında ilk kez bir sabit coin kaynaklı bir kriz yaşanırken bu gelişmeler yatırımcı için önemli dersler barındırdı. Öncelikle kripto para piyasasında 1 doların bile her zaman 1 dolar olamadığı anlaşıldı. Bunun yanında sık sık dile getirilen 'kripto para piyasasına kaybedince üzülmeyeceğiniz bir miktarla yatırım yapın' tavsiyesinin haklılığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Yatırımcılar ve hatta belki de daha geniş kitleler için bir diğer önemli ders ise dünyaca ünlü milyarder yatırımcı Mike Novogratz'dan geldi. Kripto para yatırım firması Galaxy Digital'ın CEO'su olan Novogratz tüm dünyaya dövme yaptırmadan önce 2 değil belki de 10 kez düşünmek gerektiğini ortaya koydu.

ERKEN BITCOIN YATIRIMCISI

Tanınmış bir hedge fon milyarderi iken Novogratz Bitcoin'in en erken yatırımcılarından birisi olmuştu. Bloomberg verilerine göre Novogratz'ın serveti Bitcoin'in zirve yaptığı Kasım 2021'de 8.5 milyar dolara kadar çıktı. Geçen hafta itibarıyla ise serveti kripto paralardaki düşüşe paralel bir şekilde 2.5 milyar dolara indi.

Novogratz sadece Bitcoin'in değil LUNA ve UST'nin de erken yatırımcıları arasındaydı. Hatta ünlü milyarder projeye o kadar inanmıştı ki 5 Ocak 2022'de koluna LUNA dövmesi yaptırdı. Dövmesini o dönem Twitter üzerinden paylaşan artık bir 'Lunatic' olduğunu belirten Novogratz UST ve Luna'nın yaratıcısı Do Kwon'a teşekkür etmişti. Luna yatırımcıları kendilerine bir süredir 'Lunatic' diyordu. Bu kelime 'Lunacı' olduklarını ifade ederken İngilizce 'deli' anlamına da geliyor.

ROUBINI FIRSATI KAÇIRMADI

Novogratz'ın dövme tweetinin altında son günlerde sayısız kendisiyle dalga geçen mesaj paylaşılırken en dikkat çekici tweetlerden birisi kripto para karşıtlığıyla da bilinen dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini'den geldi.

Roubini dün akşam Novogratz'ın 5 Ocak'taki dövme tweetini alıntılayarak 'gerçekten deli çıktı' ifadelerini kullandı.

5 GÜNDÜR SESSİZ

Novogratz'dan ise şu ana kadar bu lafa cevap gelmedi. Hatta Twitter'da kripto dünyasının en çok takip ettiği isimlerden olan Novogratz UST ve LUNA krizi patlak verdiğinden bu yana sessizliğini koruyor. Twitter'ı uzun yıllardır aktif olarak kullanan Novogratz son olarak 8 Mayıs'ta enflasyonla ilgili bir tweet attı. O günden bu yana ise 458 bin takipçisini merak içinde bıraktı.