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Kripto para piyasasında bu aya TerraUSD (UST) ve LUNA'da yaşanan çöküş damga vurdu.

9 Mayıs'ta sabitc coin UST'nin 1 dolarlık hedef fiyatında tutunamayıp düşmesiyle başlayan fırtına tüm piyasaya yayıldı. Terra ağının yerel kripto parası LUNA da 60 doların üzerindeyken bugün itibarıyla 0.0001 dolardan işlem görüyor.

Bu yaşananlar dolarısıyla yatırımcılar milyarlarca dolarlık kayba uğrarken, Terra ağının yaratıcısı Terraform Labs'de de istifalar devam ediyor.

PROFİLLERİNİ GÜNCELLEDİLER

Son olarak şirketin hukuk ekibinde yer alan avukatlar Marc Goldich, Lawrence Florio ve Noah Axler'in Terraform Labs'den ayrıldığı ortaya çıktı. Söz konusu istifalarla ilgili şirketten açıklama yapılmadı. İstifalar avukatların LinkedIn profillerini güncellemesiyle öğrenildi.

Haberin yayılması üzerine Terraform Labs pek çok çalışanın şirketi bırakmadığını ve Terra ağını yeniden nasıl canlandıracakları konusuna odaklandıklarını belirtti.

Şirketin Kurucusu Do Kwon geçen cuma yaptığı açıklamada "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı. Merkeziyetsiz ekonomilerin halen merkeziyetsiz parayı hak ettiğine inandığını belirten Do Kwon, ancak o paranın, artık UST olmayacağının belli olduğunu söylemişti.