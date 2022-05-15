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Kripto para piyasasına bu hafta TerraUSD (UST) ve LUNA krizi damga vurdu. Algoritmik bir sabit coin olan UST 1 dolarlık hedef seviyesinde tutunamadı. Organize bir saldırıya maruz kaldığı iddia edilen UST 9 Mayıs'ta bir anda 0.70 doların altına geriledi.

Bunun üzerine Terra ağının yaratıcısı Terraform Labs Kurucusu Do Kwon UST'yi yeniden 1 dolara sabitlemek için çalıştıklarını açıkladı. UST 12 Mayıs'ta biraz yükselse de çabalar yeterli olmadı ve yeniden 1 dolarlık hedef fiyatın çok altına geriledi.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Bugün itibarıyla 1 UST 0.18 dolardan işlem görüyor. Do Kwon da dün yaptığı açıklamayla aslında bir anlamda resmen havlu atmış oldu. Merkeziyetsiz ekonomilerin halen merkeziyetsiz parayı hak ettiğine inandığını belirten Do Kwon, ancak o paranın, artık UST olmayacağının belli olduğunu ifade etti. "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" açıklamasında bulundu.

UST'nin 1 dolara tutunamaması (depeg olması) Terra ağının yerel kripto parası LUNA'nın neredeyse sıfırlanmasına yol açtı. UST 1 doların altına düşmeden önce 9 Mayıs'ta 64 dolardan işlem gören LUNA bu sabah itibarıyla 0.0003 dolardan işlem gördü.

ÇOK DİKKATLİ OLUNMALI

Eğer kripto para fiyatlarının yer aldığı sitelere bakarsanız LUNA'da yüzde 20-30 gibi yükselişler görebilirsiniz. Ancak Binance'in delist ettiği bu paraya yatırım yapmak büyük riskler barındırıyor. Son 24 saatte LUNA önce 0.0002'den 0.0007 dolara çıktı, ardından 0.0003 dolara düştü. Yani önce yüzde 250 yükseldi, ardından yüzde 58 çakıldı. Dolayısıyla haber akışından veya teknik gelişmelerden tamamen bağımsız bir şekilde spekülatif hareket eden bu varlık an itibarıyla yeni mağdurlar yaratma potansiyelini fazlasıyla barındırıyor.

MİLYARLARCA DOLAR BUHARLAŞTI

LUNA çok kısa bir süre önce piyasa değeri bakımından ilk 5 kripto para arasında yer alıyordu. Luna'nın 5 Nisan'da değeri 116 dolara kadar çıkmıştı. O tarihte kripto paranın toplam değeri de 40.9 milyar doları görmüştü. Bugün ise milyarlarca yeni LUNA arz edilmesiyle piyasa değeri 1.9 milyar dolar olarak görünüyor. Aslında hafta içi yaşanan düşüşte piyasa değeri 154 milyon dolara kadar düşmüştü.

LUNA dünya genelinde yatırımcılara milyarlarca dolar kaybettirirken, zarar eden Türk yatırımcıların en çok paylaştığı içeriklerden birisi Do Kwon'a sert ifadelerin yer aldığı anonim LUNA şiiri oldu.

'KRİPTOCU OSMAN'A SİTEM

Do Kwon'a 3 kere bela okunan şiirde, şair yatırımcı sadece 3 doları kaldığını ifade etti. Şair, Do Kwon'un yanında kendisini muhtemelen LUNA almaya teşvik eden 'Kriptocu Osman'a ise "Sözüm ona beni bu işe bulaştıran/Uzman Analist Kriptocu Osman/Sen tostçusun yanında sattığın ayran" sözleriyle sitem etti.

İşte binlerce yatırımcının paylaştığı o şiir:

Söz konusu şiir gerçekten 3 doları kalan birisi tarafından mı yazıldı yoksa 3 doları kalanlarla dalga geçmek için mi yazıldı bilmek mümkün değil. Ancak yapılan paylaşımlar şiirin LUNA'da kayıp yaşayan vatandaşların duygularına tercüman olduğunu gösterdi.