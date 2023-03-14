Togg T10X rakiplerinden ucuz mu?

Türkiye'de satılan C-segment SUV modelleri Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) sınıflandırdığı şekilde ele alırsak, içten yanmalı motora sahip tüm c-segment SUV modellerin ortalama fiyatını 1 milyon 326 bin TL olarak hesaplıyoruz.

Bu kapsamda, Togg'un fiyatının sektörde nereye konumlandırıldığını anlamak adına, Türkiye'de satılan c-segment SUV modellerin fiyatlarını incelemekte fayda var.

Karakaş'ın 'segment ortalamaları' sözü ile tarif ettiği ise elektrikli otomobiller değil, daha ucuz bir teknoloji olan içten yanmalı motora sahip otomobiller.

Hatırlanacak olursa, Togg CEO'su Gürcan Karakaş, sürecin en başından beri aracın fiyatı ile ilgili olarak, segment ortalamalarında olacağı yorumunda bulunuyordu.

T10X şeklinde adlandırılan modelin iki farklı versiyonu bulunuyor. Donanım özellikleri ve batarya kapasitesine göre de aracın fiyatı değişkenlik gösteriyor. Aracın fiyatı 953 bin TL'den başlayıp 1 milyon 215 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Yerli elektrikli otomobil Togg'un merak edilen fiyatı açıklandı. Şirketin ürettiği C-segment SUV modelin fiyatı ile birlikte adı da belli oldu.

Yerli elektrikli SUV model ile batarya, güç ve menzil değeri gibi teknik özellik bakımından örtüşen modeller de yine farklı segmentlerde yer alıyor.

Türkiye'de hali hazırda B segmentten E segmente kadar faklı boyutlarda SUV modeller tüketicinin beğesine sunuluyor. Bu modellerin bazıları segmentlerinden bağımsız olarak, fiyat aralığı bakımından T10X'in rakibi konumunda bulunuyor.

T10X'in fiyatının hangi modellere göre belirlendiğine baktıktan sonra, gelelim yerli elektrikli SUV'un hangi otomobiller ile rekabet edeceğine.

T10X'in fiyatları Türkiye'de satılan diğer elektrikli SUV modeller ile birlikte incelendiğinde, yerli otomobilin menzil değeri ve motor gücüne denk modellerinde daha pahalı olduğu fark ediliyor.

Fiyat farkı Avrupalı modellerde artarken, Çin'den gelen modellerde ise azalıyor.

Piyasada T10X'in düşük menzil değerini benzer fiyata sunan modellerin olduğunu da belirtelim. Fakat, bu elektrikli otomobillerin yerli otomobilden daha alt segmentte yer aldığını bilmek gerek.

Togg T10X'in uzun menzil değeri ise rakipleri arasında daha yüksek olması ile dikkat çekiyor. Bu menzil değerine yaklaşan modellerin bazıları fiyat olarak T10X'i neredeyse ikiye katlıyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEGMENT

Togg T10X'in fiyat ve rakip analizlerinin ardından, elektrikli otomobil yer aldığı segmente de yakından bakmakta fayda var.

Türkiye'de Ocak-Şubat döneminde 96 bin 195 adet otomobil satıldı. Yılın ilk iki ayında neredeyse satılan her iki otomobilden biri SUV oldu. Bu dönemde SUV modeller otomobil pazarından yüzde 49 pay aldı.

Otomobil pazarında en çok tercih edilen segment ise C-segment oldu. Ocak-Şubat döneminde Türkiye'de satılan otomobillerin yüzde 54'ü C-segment otomobillerden oluştu.

Togg'un T10X modelinin yer aldığı C-segment SUV modeller ise, Ocak ve Şubat aylarında 27 bin 683 adetlik satışa ulaşarak, toplam otomobil pazarından yüzde 29 pay aldı. Böylece, C segmentin kendi içerisinde de en çok SUV modeller tercih edilmiş oldu.

Öte yandan, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk iki ayında toplam otomobil pazar yüzde 44.3 oranında büyürken, C-segment otomobil satışları yüzde 65 ve C segment SUV satışları ise yüzde 114.4 oranında arttı.

ODMD verileri, T10X'in de dahil olduğu C-segment SUV kategorisindeki araçların, hem en hızlı büyüyen hem de pazardan en çok pay alan segment olduğunu ortaya koyuyor.

Bu anlamda, Togg'un başlangıç olarak bu segmentte yer alan bir otomobil ile yollara çıkması doğru bir strateji olarak değerlendirebilir.

YENİ MODELLER DAHA DÜŞÜK FİYATTAN GELEBİLİR

Togg'un açıklanan fiyatı ilk bakışta yüksek gelebilir. Fakat unutulmaması gerekir ki, önümüzdeki yıllarda Togg'un farklı segmentlerde yer alan modelleri de yollara çıkacak.

2025 yılında C-segment sedan modelini yollara çıkaracak Togg, daha önce açıklanan hatchback modeli ise üretmekten vazgeçti. Şirket bunun yerine trendlere uygun Cross-Coupe bir model hazırlayacak ve bu otomobili de 2026'da tüketicinin beğenisine sunacak. Bu modelin ardından ise B-segment SUV ve bir MPV model üretilecek. Henüz kesin olmasa da elektrikli bir hafif ticari araç da Togg'un planları arasında bulunuyor.

Togg'un fiyat stratejisi olarak içten yanmalı motora sahip otomobillere göre hareket ettiği göz önüne alındığında, markanın gelecekteki modellerinin fiyatları için ipucu elde etmek mümkün.

Sektördeki diğer oyuncuların fiyatları incelendiğinde, C-segment SUV modellerin aynı segmentte yer alan sedan, MPV ve crossover gövde tiplerine sahip otomobillere göre daha pahalı olduğu görülüyor.

Öte yandan, Togg'un üreteceği B-segment SUV da T10X'den bir alt segmentte yer alacak. İşte tüm bunlar eğer bir sürpriz olmaz ise, Togg'un en pahalı modelinin T10X olacağı ve gelecekteki modellerin fiyatlarının T10X'den daha düşük olacağını bizlere gösteriyor.

Bir diğer önemli nokta ise, T10X'in bataryasının şuan için Çin'den ithal ediliyor olması. 2026'da otomobilin üretildiği tesisinde yanında Farasis ortaklığında kurulan Siro'nun devreye alacağı batarya fabrikası ile, Togg'un bataryası da yerli olacak. Bu gerçekleştiğinde ise, otomobilin maliyeti düşeceğinden fiyatında da bir düşüş beklenebilir.