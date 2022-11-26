İşte Togg'un donanım paketleri!

Buna göre, donanım paketine göre otomobilin jantları 17,18 ve 19 inch boyutunda gelecek. Giriş versiyonda cam tavan opsiyonu sunulmayacak, ama üst versiyonlarda açılamayan sabit bir cam tavan yer alacak.

Bu donanım paketleri arasında ise diğer markalara benzer bir politika izlenecek.

Togg'un üretim üssündeki incelemelerimiz sırasında edindiğimiz bilgiye göre, Şubat ayında fiyatı açıklanacak ve Mart ayında satışa çıkacak yerli otomobil, ilk etapta 3 farklı donanım paketi ile vatandaşın beğenisine sunulacak.

Dolayısı ile, otomobil hakkındaki tüm detaylara geçmeden önce buraya bakmak da fayda var.

Hatırlanacak olursa, Togg'un fabrikasındaki izlenimlerimiz ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın açıklamalarına yer verdiğimiz ilk haberimizde, şirketin halka arz planına değinmiş ve yerli otomobil hakkında sadece Habertürk'ün ulaştığı bir detaydan bahsetmiştik.

Bugün ise, Mart ayında satışa çıkacak otomobilin güncellenen teknik özelliklerine ve Togg'un üretim kampüsünde yerli elektrikli C-SUV model ile yaptığımız kısa test sürüşünün detaylarına değineceğiz.

Togg'un yerli otomobili ürettiği Gemlik'teki fabrikaya yaptığımızı ziyaretten ve bu ziyarette Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeden satır başlarını dün aktarmıştık.

Elektrikli C-SUV'un yan aynaları da konvansiyonel biçimde alt versiyonlarda kendine yer bulacak. Fakat üst versiyonlarda opsiyon olarak yan ayna yerine kamera alınabilecek.

Donanım paketine bağlı olarak aracın güvenlik donanımları, batarya seçenekleri ve güç çıkışı değişkenlik gösterecek. Ayrıca üst versiyonda elektrikli ayarlanabilir deri koltuklara yer verilecek, alt versiyonlarda ise manuel ayarlanabilir kumaş koltuklar gelecek.

Aracın dış görünümde donanım paketine bağlı olarak gümüş veya siyah renk tavan barları kullanılacak.

DEV EKRANLAR STANDART

Aracın kokpitini boydan boydan saran 29.8 inch boyutundaki multimedya ekranlarının her donanım paketinde standart olarak yer alacağını da belirtelim.

Togg'un multimedya sistemlerinin ekranı Vestel tarafından üretiliyor. Togg'un yerlileştirilen işletim sistemi Android tabanlı olarak çalışırken, bu işletim sistemleri ise Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon SA8155P işlemci platformu üzerinde çalışıyor.

Aynı anda 3 farklı fonksiyonu yerine getirebilen multimedya ekranındaki farklı bir özellikten de bahsetmek gerek.

Örneğin, otomobil hareket halindeyken, ön yolcu kendi önündeki ekrandan film izliyorsa, sürücünün bu ekrana 2 saniyeden fazla bakması kokpit üzerindeki araç içi sensörler ile tespit edilecek ve oynatılan film kapatılacak. Böylece, sürüş güvenliğine katkı sağlanacak.

Bu noktada, elektrikli SUV modelde satışa çıkmadan önce toplanacak ön talebe göre donanım versiyonu sayısının değişme ihtimali bulunduğunu, ayrıca farklı ihraç pazarlarında da tüketici beklentisine bağlı olarak farklı donanımların eklenebileceğini de belirtmek lazım.

DÜŞÜK ÖTV DİLİMİNDE KALACAK

Togg'un fiyatı henüz açıklanmazken, bu konuda ipucu verecek dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Togg'un daha önce açıklanan batarya özelliklerinin güncellendiğini de yine fabrikadaki gezimiz sırasında öğrendik.

Aldığımız bilgiye göre, otomobilin güçlü versiyonu 320 kW (420 beygir) motor gücüne sahip olarak 4x4 çekiş sistemine sahip olacak. Bu model 0'dan 100 km/s hıza 4.8 saniye içinde çıkıyor. 88.5 kw/h batarya kapasitesine sahip bu versiyon tam şarj ile 500 kilometre menzil değeri sunacak.