Yerli otomobil Togg banttan iniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un üretileceği Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak. Törene dakikalar kaldı. Tören nasıl başlayacak?

Tören saat 18:00'de insansı robotun okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

18.10'da Togg CEO'su Gürcan Karakaş sunum yapacak.

18.30'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşacak.



18.45'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.23'te tören alanına TOGG'un Anadolu olarak isimlendirilen kırmızı renkli modeliyle gelmesi, beyaz renkli Pamukkale adlı modelin yanına park ederek Türk bayrağı renklerine atıfta bulunması bekleniyor.

Anadolu - Kırmızı

Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alındı.

Pamukkale - Beyaz

Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından esinlenildi.

İşte dakika dakika son gelişmeler...

16:00 Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.

C segment Togg Suv ve Togg sedan araçlarıyla birlikte 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan 'Devrim' otomobili kampüste sergilenmeye başlandı.

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