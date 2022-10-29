İşte Togg’un yol haritası

Togg'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Kampüsü, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda tamamlandı.

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle 'Bir Fabrikadan Daha Fazlası' olarak tanımlanan Gemlik Kampüsü'nde bugün ilk akıllı cihaz üretim bandından iniyor.

Gemlik Kampüsü, Gövde, Boya ve Montaj tesislerinin yanı sıra Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındırıyor.

Kampüsteki boyahane, 5 gr/m2'den az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temiz boyahanesi özelliğine sahip.

Togg'a ev sahipliği yapan Gemlik, dünyanın önde gelen zeytin üretim merkezlerinden biri.

Avrupa'nın en temiz kampüsünü oluşturan Togg da Gemlik'teki asırlık zeytin ağaçlarının binlerce yıl sağlıkla yaşaması için temiz üretim yapıyor.

Togg Gemlik Kampüsü'nün temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atıldı. Tesisin üst yapı çalışmaları ise Ocak 2021'de başlatıldı.

Gemlik Kampüsü'nün zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı. Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken, 33 bin ton çelik kolon kullanıldı.

Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken, 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesise 160 bin metre boru hattı döşendi.

Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı.

1.6 kilometrelik test pisti inşa edildi.

1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip.

İnşaatında 9 bin 700 kişinin görev aldığı kampüste, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi.

Gemlik Kampüsü, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Kampüsteki çalışmalar, 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren togg.com.tr ve Togg Youtube kanalı üzerinden 7/24 anlık olarak izlendi. Canlı yayını 76 farklı ülkeden 2.5 milyondan fazla kişi izledi.

Kampüste 2030 yılına kadar toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretim hedefi var.

SİRO:

Elektrikli ve bağlantılı akıllı bir cihaz geliştiren Togg'un önceliklerinden biri de kullanıcılara en uzun menzili sağlayacak en gelişmiş teknolojiye sahip bir batarya iş ortağı bulmaktı. Togg bu hedefle enerji yoğunluğu en yüksek Li-ion NMC hücre teknolojisine sahip olan Farasis Energy ile ortaklığa gitti. Togg ve Farasis Energy ortaklığında 27 Eylül 2021'de Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'ni kuruldu.

Peki Siro'nun nasıl bir hareket planı var ve ülkemize nasıl faydalar sağlayacak?

• Otomotivin elektrifikasyon dönüşümünde Togg'un yanında bölgede tüm elektrikli araç üreticilerine hizmet edecek.

• Otomotiv dışında da mikromobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda var olacak.

• Türkiye'nin yanında bölgedeki 120 ülkeden doğrudan sorumlu olacak.

• 2023 yılı başından itibaren Togg Montaj Üretim Biriminin yanındaki Batarya Teknoloji Merkezi binasında batarya modül ve paketlerinin seri üretimine başlayacak.

• 2023 yılında Farasis'in en son geliştirdiği teknolojiler üzerine Siro batarya hücrelerinin geliştirme faaliyetleri başlayacak ve geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.

• 2023 yılı 2.çeyreğinde Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Yerleşkesi'nin inşaatına başlayacak.

• 2024 yılında üretim yeni yerleşkeye taşınacak.

• 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek.

• 2031 yılı itibariyle üretim kapasitesi 20 GWs'e ulaşacak ve 2200 kişiye istihdam sağlayacak.

• Siro tüm faaliyetlerini temiz enerjiyi yaygınlaştırarak "Dünya ve yeni nesiller için karbonsuz bir yaşam" sağlayamak amacıyla sürdürecek ve tüm değer zincirini de bu amaç doğrultusunda dönüştürecek.

• 2032 yılına kadar 30 Milyar Euro Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya, 10 Milyar Euro cari açığı azaltacak şekilde Türk Ekonomisine katkı sağlayacak.

• Bütün bu adımlarla birlikte ülkemiz ve Siro, bölgenin batarya teknolojisine sahip önemli ve sayılı oyuncularından biri haline gelecek.

TRUGO:

Kullanıcılarına kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, Türkiye'de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için de harekete geçti ve %100 Togg iştiraki olan "Trugo' markasını 2 Aralık 2021 tarihinde kurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) da 9 Haziran 2022 tarihinde şarj ağı işletmeci lisansını alan Togg, 'Trugo' markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla girmiş oldu.

İlk cihazlarını geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu'da kuran Togg, tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verecek.

Kullanıcılar bu altyapı ile Edirne'den Kars'a, Rize'den Antalya'ya gönül rahatlığıyla seyahat etme imkanına kavuşacak.

• Trugo'nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80'e ulaşabilecek.

• Elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak.

• Trugo, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2000 soketle hizmet verecek.

• Trafiğin yoğun olduğu noktalarda istasyon sayısı artırılacak.

• Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

• 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg cihazları yola çıkmadan önce, kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.

• Bu konuyla ilgili çok yakın bir zamanda Togg'un Shell ile bir iş birliği de gerçekleşti. Yapılan anlaşmaya göre Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak, öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak. Söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek performanslı şarj cihazı sayısı ise yaklaşık 600 adet olarak belirlendi.

TESTLER:

Togg'un dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerindeki testleri de sürüyor. Karda, kışta, çamurda, hatta dünyanın öbür ucunda testler devam ediyor.

Rüzgâr, konfor, iklim, yol tutuş, dayanıklılık ve çarpışma testleri devam eden Togg, güney yarım kürede zorlu kış şartlarında Arjantin Tierra del Fuego'da gerçekleştirdiği kış testini de başarıyla tamamladı.

Togg'un tüm güvenlik önlemlerini alarak, gerçek yol koşullarında yaptığı kullanıcı deneyimi testleri de devam ediyor.

TOGG TEST PİSTİ

Togg Gemlik Kampüsü'ndeki test pisti 1.6 kilometre.

'Yüksek hız pisti', 'bozuk yol pisti', 'özel manevra alani' gibi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan pistte, Togg prototipleri test ediliyor.

Ürün geliştirme ve kalite süreçlerinin test edildiği pistin yapımı 3 aylık sürede tamamlandı.

TOGG TEKNOLOJİ KÖŞELERİ:

Gemlik Kampüsü'nde Togg vizyonunu yansıtan teknoloji köşeleri oluşturuldu.

1- "Bir otomobilden daha fazlası" köşesi

Bu köşe, Togg'un mobilite ekosistemleri kapsamında geliştirdiği “Akıllı Yaşam", "Oyunlaştırma Deneyimi", "Blokzincir ve Veri Bazlı İş Modelleri", "Akıllı Ödeme Çözümleri" ve "Lokasyon Bazlı Akıllı Mobilite Servisleri" hakkında ipuçları veriyor.

Togg geliştirdiği dijital ürün ve hizmetlerle kullanıcısına hem Togg akıllı cihazından hem de mobil uygulamadan deneyim yaşatacak. Togg, dünyayı ileriye taşıyacak hareket teknolojileriyle yeni nesil akıllı cihazlar tasarlıyor. Bu cihazların etrafında ise "USECASE Mobility" kavramına uygun, hayatın her alanının birbiriyle bağlantıda olduğu mobilite ekosistemi geliştiriyor. Togg böylece insan odaklı, hayatı kolaylaştıran yepyeni bir yaşam alanı tasarlayarak, geleceği değiştirmeyi hedefliyor.

Lokasyon Bazlı Akıllı Mobilite Servisleri ile Togg, kullanıcılarına akıllı lokasyon servis ağında, iş ortakları ile etkileşimli deneyimleri sunuyor. Lokasyon Bazlı Servislerin gelecek trendler için büyük önem taşıdığı bu günlerde Sosyal, Lokal ve Mobil'in tek noktada buluşması sayesinde siz neredeyseniz sevdiğiniz markalar da orada oluyor.

Blokzincir ve Veri Bazlı İş Modelleri ile Togg, kullanıcısına en güvenilir ve konforlu şekilde data hizmeti sağlıyor. Sunduğu bu hizmetlerle sayısız kişiselleştirme seçeneği yaratıyor ve internete bağlı olan tüm etkinliklerle mükemmel bir uyum içinde çalışıyor.

Akıllı ödeme çözümleri ile Togg, kullanıcısına mobilite ekosisteminde ihtiyaç duyabileceği tüm noktalarda hizmet sunuyor. Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, sizin için öğrenen... Kısaca size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren bir teknoloji bu.

2- "NFT" köşesi

Blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarına güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiren Togg, Gemlik Kampüsü açılış günü hatırası olarak kişiye özel hazırlanan NFT köşesi oluşturdu. Burada davetliler kendi NFT'sini oluşturabiliyor. Togg, teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak çıktığı bu yolda NFT ve yapay zekâ ile farklı projeleri kullanıcılarına sunmaya devam edecek.

3- "Akıllı Yaşam" köşesi

Togg, akıllı cihazında kullanıcının deneyimleyeceği dijital ürün ve servislerini araç içi ekranlardan sunuyor. Bu köşede akıllı cihazın akıllı şehir ve akıllı evlerle bağlantılılık özellikleri gösteriliyor.

4- "Dün, Bugün, Yarın" köşesi

Bu köşede, üretilmesinin üzerinden 60 yıl geçen "Türkiye'nin ilk yerli otomobili" Devrim, Togg'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES'te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz yer alıyor.

DEVRİM:

Şimdiki adı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) olan Eskişehir Demiryolu Fabrikalarında, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961'de Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen otomobil, açılış için Gemlik Kampüsü'ne getirildi.

Normalde Eskişehir'de özel bir müzede sergilenen ve projede çalışan 200 Türk mühendis ve işçisinin ürettiği "Devrim", 60 yıl sonra bile herkesi heyecanlandırıyor.

O dönem üretilen 4 Devrim otomobilinden günümüze sadece bugün sergilenen otomobil ulaştı.

C-SUV:

Togg, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak.

Akıllı cihazda, yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşabilecek.

Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak.

Cihaz merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olacak. 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

Cihaz menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de akıllı cihazın özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

5 kişilik bir aile için yeterli 420 litre, arka koltuklar yatırıldığında 1900 litreye kadar genişleyen bir bagaj hacmi sunacak.

Cihazın son hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış olacak.

Konsept akıllı cihaz:

Togg, geleceğe bakışını gösteren konsept akıllı cihazını ilk kez ABD'de dünya sahnesine çıkardı.

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye (Consumer Electronics Show) katılan Togg, akıllı cihazını buradan dünyaya tanıttı.

Murat Günak liderliğinde, Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlanan cihaz, Turkish Cargo uçağıyla ABD'ye taşınmıştı.

Konsept akıllı cihaz, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Cihazın stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor.

Akıllı cihaz üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu Doğu ve Batı'nın birlikteliğini simgeliyor.

Cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.

Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'da, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor.

İçeride C SUV'un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda.

İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.

Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkat çekiyor.

ABD macerasının ardından Türkiye'ye getirilen cihaz, ilk önce Zorlu AVM'de, ardından da Galataport'ta ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Dijital sanat / Güvenç Özel:

Togg, kullanıcı odaklı (user-centric), akıllı (smart), empatik (emphatic), bağlantılı (connected), otonom (autonomous), paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric) olarak tanımladığı özelliklerini temsil eden USECASE Mobility kavramını dijital sanatla da ifade ediyor.

'ABD'de Yaşayan En Etkili Türkler' arasında yer alan tanınmış mimar, tasarımcı ve sanatçı Güvenç Özel'in Togg için hazırlayıp, CES'te dünya çapında ses getiren 'Arayüz' adlı eseri, dünyanın en büyük dijital sanat uygulamalarından biriyle Gemlik Kampüsü'nde yer alıyor.

Togg "Arayüz", her biri Togg'un ulaşım, şehircilik ve güncel yaşamla ilgili teknolojik yaklaşımlarını vurgulayan; 'Sizden Gelişen Bir Dünya', 'Sizinle konuşan Bir Araç', 'Sizi Canlandıran Enerji' ve 'Sizi Anlayan Bir Şehir' isimli 4 bölümle sergileniyor.

Eser, Gemlik Kampüsü'nde 20 metre yüksekliğinde 200 metre genişliğinde toplam 4 bin 200 metrekarelik bir alana uygulanmış durumda. Togg'un vizyonundan ilham alan bu proje aynı zamanda dualiteyi yeni bir ifade biçimi kullanarak dijital ortamda aktarıyor.

Güvenç Özel'in Contemporary Istanbul'da dünya prömiyerini yapan dev LED yüzeylerden oluşan yerleştirmesi Spektrum da şu anda Gemlik Kampüsü'nde.

Deneyimleyenleri fiziksel gerçeklik algısından sanal gerçeklik algısına yolculuğa çıkaran Spektrum'un formu, dış dünyayla ilişkili bir gerçeklik ve farklı bir görsel yoruma odaklanıyor. Bu çalışmayla sanatseverler, fiziksel bir gerçeklik algısından sanal bir gerçek algısına yolculukla buluşuyor.

Kısaca Togg:

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek global USECASE Mobility markası olan Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu.

Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell iletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdüren Togg'a 1 Eylül 2018'de, M. Gürcan Karakaş CEO olarak atandı.

27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen "Yeniliğe Yolculuk” buluşmasında, "C-SUV" ve "C-SEDAN" cihazlarının ön gösterimi yapıldı.

Togg Gemlik Kampüsü inşaatına başlama töreni, 18 Temmuz 2020'de gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kampüsün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Tesisin üst yapı çalışmaları ise Ocak 2021'de başlatıldı.

Togg, Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub'da kullanıcı araştırmaları yaparak küresel kullanıcıların beklentilerine uygun mobilite çözümleri geliştirmek üzere, 2021 yılında Avrupa ofisini açtı. Eş zamanlı olarak da teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı'nı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete soktu.

Togg, enerji yoğunluğu en yüksek Li-ion NMC hücre teknolojisine sahip olan Farasis Energy ortaklığında 27 Eylül 2021'de Siro Silk Road Temiz Enerji Teknolojileri şirketini kurdu.

Togg, Türkiye'de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için de 2 Aralık 2021 tarihinde %100 Togg iştiraki olan “Trugo' markasını kurdu.

Togg yeni logosunu, 18 Aralık 2021'de tanıttı. Logonun tasarımındaki iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya gelmesini simgeliyor. Aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor.

Togg, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar ortak platform kullanarak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.