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Yerli otomobilin yolculuğu! TOGG hangi evrelerden geçti, neler yaşandı? - Yerli Otomobil TOGG Haberleri

Yerli otomobilin yolculuğu! Her şey 11 yıl önce başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında başbakanlığı döneminde dile getirdiği yüzde 100 yerli otomobil hayali için dev bir adım atılıyor. 2017'de 'babayiğitler' olarak lanse edilen ve 5 şirketin birlikte kurduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobili, bugün bantlardan inmeye başlayacak. İlk gösterimi Aralık 2019'da yapılan yerli otomobil, aradan geçen 3 yıl gibi kısa bir süre içinde önemli aşamalardan geçti, Peki tüm bu süreç nasıl ilerledi? İşte Türkiye'nin yerli otomobilinin adım adım serüveni...

Giriş: 29.10.2022 - 06:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 20.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) 41. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Şu anda otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz. Nasıl arzu ederseniz. Artık yapalım. Türkiye'ye ve Türk'e bu yakışır. Bunu yapmamız lazım" dedi.

  • 26.09.2011 - Türk Traktörün 600 bininci traktörünün banttan indirilmesi töreninde açıklamalarda bulunan Başbakan  Erdoğan, "Bu pazara artık yerli bir otomobil yakışır. Yarım asırdan fazla süredir faaliyette bulunduğumuz bu sektörde artık kendimize bir model oluşturmanın vakti gelmiştir. Bu işe girecek bir babayiğit vardır" diye konuştu.

  • 22.05.2014 - Ford Otosan Yeniköy Fabrikası açılış töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli otomobil markası konusunda ısrarım var. Türkiye artık yerli otomobil markasını üretebilecek duruma gelmiştir" dedi. 

     

  • 20.10.2015 - Yerli otomobil geliştirme çalışmaları kapsamında Saab ile işbirliğine gidildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Saab 9-3'e ait sedan, vagon, coupe, SUV modellerinin fikri mülkiyet hakları için 40 milyon euro ödendiğini açıkladı. Bakan Işık, Saab'ın otomotivdeki ekibinin yerli otomobili geliştirme çalışmaları sırasında TÜBİTAK'a yardımcı olacağını söyledi.

  • 18.05.2017 - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli otomobil konusunda arzu ettiğimiz neticeye ulaşamamış olmaktan üzüntü duyuyorum. Kendi pazarımızın, ihracat potansiyelimizin ve bu alandaki birikimimizin büyüklüğü ortada iken böyle bir adım atılmaması çok düşündürücüdür. TÜSİAD üyelerinden bu konuda cesaretli bir atılım bekliyorum. Eğer şu salondan bir babayiğit çıkartamıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım" dedi.

  • 24.05.2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, "Montajcılık bu millete yakışmıyor. Gelin yüzde yüz yerli otomobilin 'made in Turkey' olarak çıkartalım" ifadesini kullandı.

  • 02.11.2017 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin otomobilini üretecek '5 babayiğit' kamuoyuna duyuruldu. İmzalanan protokolle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kurdu.

  • 02.06.2018 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (TOGG) kuruluşu tamamlandı. Yerli otomobil için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı ise yüzde 5 oldu. Bosch'ta üst düzey yöneticilik yapan Gürcan Karakaş, TOGG CEO'su olarak atandı.

  • 05.08.2019 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile bir araya gelerek, yerli otomobilin ilk prototip modelini inceledi. 

  • 30.09.2019 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gebze'de yer alan Bilişim Vadisi'ne taşındı.

  • 20.12.2019 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin önünde poz verdi. Bakan Varank'ın paylaşımı ile, yerli otomobil ilk kez görüldü.

  • 27.12.2019 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil projesinde ön gösterim araçlar, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlik ile kamuoyuna tanıtıldı.

  • 18.07.2020 -  Fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alınmasın ardından, Togg Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. 

  • 7.08.2020 - Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, 7 Ağustos'ta Türkiye ve yurt dışı pazarlarında değişik isim alternatiflerini ölçtüklerini, Türkiye'nin Otomobili'nin, yoluna Togg markasıyla devam edeceğini açıkladı.

  • 20.10.2020 - Togg, batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. Bilişim Vadisi'nde Togg Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla kapsamlı niyet mektubu imzalandı.

  • 03.06.2021 - Gerçekleştirilen sermaye artırımıyla Togg, 996 milyon 774 bin lira ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olurken, şirketteki ortaklık payları da değişti. Sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık AŞ'nin Togg'daki hisseleri, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde nominal bedelden mevcut ortaklarca satın alındı. Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Vestel Elektronik'in hisseleri yüzde 19'dan yüzde 23'e, TOBB'un yüzde 5 olan hissesi ise yüzde 8'e yükseldi.

  • 29.09.2021 - Togg ile Farasis ortaklığında otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu.

  • 18.12.2021 - Togg'un yeni logosu tanıtıldı. Logonun tasarımındaki iki okun, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya gelmesini simgelediği, Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladığı belirtildi.

  • 6.01.2022 - Togg dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yerini aldı. Etkinlikte sedan formunda bir otomobil tanıtan Togg, 2 bin 300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak seçildi.

  • 01.07.2022 - Togg, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını aldı.

  • 30.07.2022 - Kilit aşamalardan biri daha tamamlanarak, Gemlik'te parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesinin deneme üretimi robot hatlarda gerçekleştirildi.

  • 06.08.2022 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'teki Togg üretim üssünde üretilen ilk deneme aracıyla test sürüşü gerçekleştirdi.

  • 08.08.2022 - Siro, ağustos ayında elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığı Gebze'de ilk prototip bataryanın üretim ve testlerini tamamladı.

  • 14.09.2022 - Togg'un, Mart ayında İsveç'te başlayan kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite merkezinde testleri yapıldı.

  • 29.10.2022 - Togg'un elektrikli SUV modelinin üretimine Gemlik tesisinde başlandı. 

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