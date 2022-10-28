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Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak, kaç lira olacak? TOGG renk seçenekleri ne?

TOGG detayları belli oldu! Renkleri, özellikleri görenleri heyecanlandırıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumartesi günü yani yarın Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrika açılışı gerçekleşecek.

Giriş: 28.10.2022 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Açılımı “Türkiye’nin otomobili girişim grubu” olan TOGG'un fabrika açılışı 29 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Bakan Varank geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı; "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yılsonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi. 

  • TOGG ÖZELLİKLERİ NE?

    TOGG logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor,

    300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketiyle geliyor,

    30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlar arasında,

    İki farklı motor gücüne mevcut,

    Arıza durumunda uzaktan müdahale edilebilecek,

    Aracın 3. seviye otonom sürüş özellikleri var,

    Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

  • TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi."  

    Bakan Varan aynı zamanda "tip onayı" alma süreci bitince ve güncelleme gereksinimi olmazsa araçların satışa sunulacağının da bilgisini verdi.

  • TOGG RENKLERİ NE OLACAK?

    TOGG'un renkleri şu şekilde olacak;

    Anadolu ateşi,

    Gemlik mavisi,

    Pamukkale beyazı.

  • TOGG FİYATI NE?

    TOGG'un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği iddia edilerek fiyatının 900 bin lira ila 1,2 milyon lira arasında olabileceği söylentileri gündem olmuştu. Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG ile ilgili çıkan haberlere şu şekilde yanıt verdi, “Arabamızı da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla beraber 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek”

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