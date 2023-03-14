Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg cephesinde en çok merak edilen konu açıklığa kavuştu.
29 Ekim 2022'de seri üretim süreci başlayan Togg'un elektrikli SUV modelinin fiyatı ve özellikleri belli oldu.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, elektrikli otomobilin başlangıç fiyatı 953 bin TL olacak.
İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor.
Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren Togg, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor.
160 kW/218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.
T10X’in 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16.9 kWh/100 km (WLTP).
- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip. Bu noktada, baz paketin V1 olarak isimlendirildiğini, dolu paketin ise V2 şeklinde anıldığını söyleyelim.
Yapılan açıklamada, model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği belirtildi.
ÖN SİPARİŞ 16 MART'TA BAŞLAYACAK
Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.
Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.
28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.
Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
ÇİFT MOTORLU VERSİYON EKİMDE TESLİM EDİLECEK
T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.
DİJİTAL KOKPİT STANDART
Verilen bilgiye göre, Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.
Ayrıca, araçta 12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit standart olarak sunuluyor.
Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri ile sağlayan Togg T10X'in, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandığı da edinilen bilgiler arasında.
KULLANICI KONTROLÜ ARACA BIRAKABİLECEK
Uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10X'de standart olarak 7 adet hava yastığı sunuluyor.
Elektrikli SUV modelde, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2'inci seviye otonom sürüş kullanıcılarına sunuyor.
Öte yandan, T10X'deki 'yoğun trafik pilotu' asistan özelliği ile kullanıcıların 15 km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp kontrolü araca bırakması da mümkün olacak. Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.