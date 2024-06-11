THY'den bayram tatili için 90 ek sefer

REKLAM advertisement1

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için havayolu şirketleri ek seferler planlamaya başladı. Bu kapsamda 13-23 Haziran tarihleri arasında THY, başta Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere birçok noktaya toplam 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.