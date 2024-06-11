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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler THY'den bayram tatili için 90 ek sefer - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den bayram tatili için 90 ek sefer

        Kurban bayramına sayılı günler kala, Türk Hava Yolları (THY) 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:35
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        THY'de bayramda ek seferler
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        Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için havayolu şirketleri ek seferler planlamaya başladı. Bu kapsamda 13-23 Haziran tarihleri arasında THY, başta Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere birçok noktaya toplam 18'i Ajet olmak üzere toplam 90 ek sefer planladığını açıkladı.

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        #THY ek seferler
        #kurban bayramı
        #haberler
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