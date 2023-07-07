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        Temizlik ve hijyen ürünlerine zam yolda

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla daha önce yüzde 8'lik KDV uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi. Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 10:22
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        Hijyen ve temizlik ürünlerine zam yolda... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında daha önce yüzde 8'lik KDV uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi.

        Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı.

        Karar pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

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